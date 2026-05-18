Não é difícil escutar que uma ação, uma atitude, é “como uma gota no oceano”, no sentido de que é inútil, de que não mudará um cenário. Eu fico pensando em como os números da ciência são pouco familiares para o nosso dia a dia. Na física, lidamos com dois extremos: as grandes distâncias e dimensões do cosmo e de seus atores, como estrelas e galáxias, e as diminutas medidas do mundo atômico e subatômico. Em ambos os casos, estamos tão distantes do nosso cotidiano que fica difícil ter noção dessas medidas.

Por exemplo, a distância percorrida pela nave da missão Artemis 2 até a Lua é tão grande que daria para colocar todos os planetas do Sistema Solar lado a lado, incluindo o gigante Júpiter. Para termos uma ideia das proporções, se a Terra fosse uma bola de basquete, a Lua seria do tamanho de uma bola de tênis colocada a 10 metros de distância dela. Se compararmos o tamanho do Sol e da Terra, então, se o Sol fosse uma bola de basquete, a Terra seria uma ervilha colocada a 25 metros de distância.

Nesse sentido, um amigo certa vez me fez uma pergunta proposta pelo próprio Lord Kelvin (o mesmo da escala de temperatura absoluta) e descrita por Schrödinger (o mesmo do gato que está vivo e morto ao mesmo tempo) em seu livro "O que é vida?: o aspecto físico da célula viva". Se eu pegar 1 litro de água e marcar todas as suas moléculas, e depois despejá-lo no oceano, após atingir o equilíbrio, ao retirar 1 litro de água de qualquer parte do oceano, conseguirei encontrar alguma das moléculas “marcadas”? A princípio, a resposta parece ser não, pois o oceano é tão grande que 1 litro não parece fazer a menor diferença. Mas 1 litro de água possui um número absurdamente grande de moléculas, dado pelo número de Avogadro: aproximadamente 6 × 10²³ moléculas, ou ainda, seiscentos sextilhões. Quando fazemos a conta do volume de água dos oceanos e analisamos esse experimento descrito no livro de Schrödinger, chegamos ao valor aproximado de 20 mil moléculas de água marcada retiradas do oceano em qualquer ponto.

Mas e a gota d’água? Não é difícil adaptar o experimento de Schrödinger para uma gota e, ao fazer isso, vemos que ainda assim é possível retirar aproximadamente 50 moléculas de água marcadas em qualquer parte do oceano. Ou seja, por menor que seja a gota, ela ainda pode se espalhar e estar presente em todo o oceano. Assim, por menores que sejam as nossas ações, as mudanças que nos propomos a fazer ou mesmo o nosso papel na sociedade, ainda assim podemos servir de exemplo e, eventualmente, espalhar coisas boas para o mundo todo. Uma pessoa pode fazer a diferença, e temos muitos bons exemplos disso em nossa história, como na famosa frase de Madre Teresa de Calcutá: “O que eu faço é apenas uma gota no oceano, mas sem ela, o oceano seria menor”.

Fábio Rogério de Moraes

Físico, Auxiliar de Pesquisa, IBILCE - UNESP.