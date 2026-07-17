UM GRANDE CORAÇÃO

Nascida em Descalvado (SP), Domingas Ricci do Amaral transformou a realidade de Rio Preto, a partir da década de 1930, ao estender as mãos, trabalhar pela assistência social e auxiliar pessoas que necessitavam de ajuda. É pioneira na seara mediúnica.

Vinda de família católica, Domingas se casou em 1922 com João Maurício do Amaral, o Zico, que trabalhava como alfaiate e pertencia a uma família espírita. Ela sempre respeitou e conviveu com as duas religiões.

Na pequena Rio Preto do começo do século 20, suas ações caridosas melhoraram a vida da comunidade e, rapidamente, a tornaram conhecida e respeitada como mulher forte, firme em seus propósitos e que lutava pelo que acreditava.

Agia mais do que falava.

Em 5 de fevereiro de 1933, Domingas participou da fundação da Associação Beneficente Espírito Consolador, na Independência, onde morava. Tornou-se referência em espiritismo e no atendimento a pessoas vulneráveis.

Na época, não existia entendimento suficiente da saúde mental, sobretudo dos órgãos públicos, e Rio Preto, por consequência, não contava com uma instituição especializada em acolher o cidadão que sofria de algum transtorno.

Quem precisava de tratamento era “deixado” na calçada em frente à casa de Domingas, à própria sorte. Casos graves de doenças mentais, que provavelmente demandariam internação, terminavam da pior forma. Pacientes eram presos na antiga cadeia da cidade e dividiam espaço com criminosos de diversos níveis.

Apesar de tentar ajudar, Domingas entendeu que nem tudo estava relacionado a questão espírita, mas, na maioria dos casos, de saúde pública.

Dessa forma, engajou-se na campanha para fundar um hospital, ao lado de outras lideranças igualmente importantes, para que pudesse tratar portadores de doenças mentais com dignidade e ferramentas adequadas.

No dia 22 de dezembro de 1946, ocorreu o lançamento da pedra fundamental do Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que acabou inaugurado em 16 de novembro de 1953, após muito trabalho, busca de doações e eventos sociais.

Na porta de entrada, instalaram uma placa de agradecimento aos principais auxiliadores do projeto. Apenas uma mulher consta na lista. Domingas! O Bezerra de Menezes ainda hoje é essencial em Rio Preto e em 30 municípios da região em saúde mental, atende principalmente pelo SUS e tem mais de 200 leitos.

Domingas teve papel relevante na criação do Albergue Noturno Protetor dos Pobres, em 10 de março de 1946, que segue em funcionamento e desenvolve trabalho filantrópico com o migrante, o munícipe, pessoas em situação de rua ou que procuram por amparo, além de alguns estrangeiros.

Ela residia em uma casa simples nos fundos do Albergue. Cozinhava a sopa servida nas refeições, lavava e conseguia roupas, pedia donativos e atuava no que fosse necessário. Sua vida foi dedicada ao outro.