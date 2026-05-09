Um farol nas artes

Em uma casa humilde da rua Independência, Romildo Sant’Anna nasceu e cresceu ao lado das quatro irmãs. Primogênito do casal Benedicto (pedreiro) e Ayde (do lar), teve uma infância difícil, em razão da dificuldade financeira, da falta de estrutura básica, dos conflitos com o pai que bebia excessivamente e da comida medida na mesa.

Antes de completar dez anos, iniciou a lida diária como office-boy de escritório contábil. Também vendia flores nos cemitérios e ajudava nas despesas domésticas.

Depois, virou balconista da Livraria Martins. Alfabetizado pela mãe aos cinco anos, Romildo não sabia, nem poderia, mas essa experiência profissional mudou sua vida para sempre. Nesse ambiente de conhecimento e encontro, aproximou-se dos livros, descobriu o prazer da leitura e se apaixonou pelas literaturas brasileira, latino-americana e europeia.

Na adolescência, empregou-se na área contábil em um curtume, o que motivou um passo importante. Ao conquistar uma bolsa, ingressou no curso técnico de Contabilidade da Faculdade Dom Pedro II. Agarrou a única opção viável.

Romildo, no entanto, é ligado às artes desde cedo, tanto que cantava no coral da Igreja da Redentora e fazia teatro amador – aos 14 anos, escreveu a primeira peça e atuava. Percebeu que somente a educação poderia proporcionar uma mudança significativa na própria história. Assim, inaugurou uma rotina de estudos com um amigo a fim de se preparar para o vestibular.

A aprovação em 10º lugar no curso de Letras da Unesp em 1969 trouxe alegria e dúvidas. Não teria como assistir às aulas matutinas. Conversou, então, com o dono da empresa e conseguiu liberação nas manhãs, em troca de fazer as obrigações à tarde e à noite. Uma ampla janela se abriu.

Nessa altura, Romildo cuidava da família, já que a mãe, com grave problema cardíaco, ficou três anos se tratando em São Paulo, com a companhia do marido, e voltou após transplante de coração.

No segundo ano da graduação, recebeu proposta para lecionar em um cursinho e, sem planejar, tornou-se professor. Comunicou a oportunidade ao empregador, que entendeu a situação, facilitou a saída e perdoou uma dívida enorme do jovem funcionário, equivalente a dois anos de salários, contraída com adiantamentos usados no tratamento da mãe.

Na Unesp Rio Preto, Romildo se encontrou, deparou-se com novos mundos, sentiu a sensação de pertencimento, potencializou as aptidões e construiu uma respeitada carreira universitária. Atuou em diferentes campos do saber e se tornou um respeitado intelectual no Brasil e no exterior, com décadas de pesquisas, publicações, estudos e leituras.

Ao escolher a cultura popular como objeto basilar de trabalho, Romildo jogou luz, a partir de critérios acadêmicos, na beleza, na importância e na riqueza nem sempre compreendida do universo caipira. É o mais profundo estudioso da obra do pintor José Antônio da Silva.