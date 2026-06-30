Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
ESPAÇO DO LEITOR

Tiros no pé

por Cartas do leitor
Publicado em 30/06/2026 às 00:09
Fonte preferida no Google
Espaço do leitor (Divulgação)
Galeria
Espaço do leitor (Divulgação)
Ouvir matéria

Já deixo claro que não votei no atual prefeito. Como bolsonarista, "raiz" ou não, está distante do que desejo como político. Porém, reconheço a derrota, previsível. Rio Preto e região são notoriamente conservadores, como de resto o interior de São Paulo, salvo exceções com diferentes histórias políticas.

Esperava, no entanto, que o atual prefeito desse soluções aos problemas que aparecem naturalmente à principal autoridade do poder executivo. O que eu vejo? Tiros nos próprios pés e decisões que assustam por falta de traquejo.

Ainda que com maioria na Câmara, os contratempos surgem gratuitamente. O prefeito e assessores parecem um grupo de principiantes descobrindo, deslumbrados, o sabor do poder.

O caso "Casa Branca", por exemplo, chega a assustar por falta de discernimento mínimo dos autores. Ingenuidade de não imaginar que o fato de grande dimensão, administrativa e financeira, com decisões estranhas e inexplicáveis à luz da razoabilidade, não teria repercussão em toda a sociedade. No caso, deveremos esperar o veredicto da Justiça.

Enquanto isso, que a cidade retome o seu desenvolvimento, superando as dificuldades.

Luiz Melo, Rio Preto

GCM-1

Sobre a notícia "MP questiona na Justiça gratificações para agentes da Guarda Municipal de Rio Preto", o MP-SP virou motivo de vergonha e chacota. Eles podem ganhar 70, 80, 90 mil por mês porque são especiais, seus filhos e mulheres merecem mais e melhor do que os GCMs que colocam suas vidas em risco todos os dias. Eles se acham seres superiores, salários acima do teto constitucional e vários outros penduricalhos, para eles, podem; já para o GCM ganhar 20% de periculosidade é crime. Veja onde chegamos.

Gilson Souza de Oliveira, via Instagram

GCM-2

A atividade de risco é intrínseca à profissão, já está subentendida. Não faz sentido ter um adicional a mais, ainda mais genérico desse jeito.

Rafael Nynorsk, via Instagram