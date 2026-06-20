Teor de ação contra Bottas levou ex-secretário a trocar de advogado

AUXÍLIO

Por falar em Cícera Nayara, cujo poderio na Saúde foi aniquilado após o contrato com a Santa Casa de Casa Branca, ela recebeu auxílio emergencial pago pelo governo federal entre julho e dezembro de 2020. O benefício foi destinado a pessoas cujos proventos foram afetados devido à pandemia de Covid-19. Segundo registros no portal da transparência do governo federal, à época ela estava em Uberlândia e foi beneficiada com R$ 3,6 mil no total.

RICCI...

Substituto de Jorge Menezes (PSD) na Câmara, que se licenciou para assumir a Secretaria de Habitação, Robson Ricci (PSD) voltou a contrariar o governo do Coronel Fábio Candido (PL) na sessão extra de quinta-feira, 18, que votou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Barrar emendas que levam água para o moinho de vereadores da oposição era, no caso, a principal missão da base aliada.

... METEU...

E foi aí que Ricci teria “pisado na bola” com o governo. Inicialmente, ele votou contra a proposta de João Paulo Rillo (PT) que obriga o Executivo a apresentar organograma com pagamento das chamadas emendas impositivas dos vereadores. Mas, quando a proposta do petista já era dada por morta e enterrada, o pessedista se sensibilizou com apelo de Renato Pupo (Avante) e pediu retificação de voto. Resultado: Rillo conseguiu os 12 votos que precisava para emplacar a medida.

... O 'LÔCO'

Ricci já tinha levado um puxão de orelha de gente do núcleo duro do governo quando votou a favor da criação de uma Comissão Processante contra o Coronel devido ao contrato com a Santa Casa de Casa Branca. O estrago, agora, é menor do ponto de vista político. Nos bastidores, no entanto, a leitura é de que Jorge Menezes já sabe que voltará para a Câmara após o recesso, liberando a Habitação para o pacotão de mexidas que estão em gestação no governo. Se Jorge volta, Ricci cai fora. Daí o surto de independência do suplente do PSD nos últimos tempos, segundo as especulações da vez.

RECADO 1

O vereador Alexandre Montenegro (PL) surgiu na sessão extra da Câmara de Rio Preto da última quinta-feira, 18, com uma camiseta por baixo do paletó com a seguinte frase em letras garrafais: “sem massagem para vagabundo em Rio Preto”.

RECADO 2

Questionado pela Coluna se era recado para alguém, o parlamentar disse que a mensagem se destinava “a quem a carapuça servir…” Provocação ou não, Montenegro desfilou com a curiosa indumentária exatamente um dia depois de tomar conhecimento de que é alvo de uma queixa-crime por injúria ajuizada pelo prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL).

RECADO 3

Na ação, o Coronel pede condenação na esfera criminal e também R$ 30 mil por danos morais. Segundo a acusação, o vereador ultrapassou o limite da imunidade parlamentar ao referir-se a ele, em discurso na Tribuna da Câmara, com expressões como “vagabundo, miliciano, vadio, desocupado e preguiçoso”, entre outras.

PLEITO

Em audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na última quarta-feira, 18, o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) pediu a liberação de recursos, na ordem de R$ 1 milhão, destinados à reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Toninho. O montante está previsto no Orçamento Geral da União, de acordo com o parlamentar. Segundo nota da assessoria de Motta, o ministro se comprometeu a acompanhar o andamento da demanda no sentido de agilizar a liberação dos recursos.