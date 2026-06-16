Tendências comportamentais do turismo em 2026/27

Acompanhando as tendências mundiais sobre viagens, trago aqui um apontamento da Revista Hotelnews, edição deste quadrimestre, na qual é apresentado o resultado da pesquisa das principais fontes do setor turístico. Anualmente, empresas do setor divulgam os relatórios direcionando as tendências que devem nortear o mercado na orientação de investimentos, desenvolvimento de produtos, posicionamento de marcas alinhando com o perfil do público projetado. Profissionais caçadores de tendências, futuristas ou pesquisadores de comportamentos explicam que as tendências não são produtos novos isolados ou uma inovação isolada, são movimentos contínuos de adaptação da sociedade a mudanças mais profundas, sejam elas econômicas, tecnológicas, culturais, demográficas ou emocionais.

Isto posto, foram destacadas cinco tendências norteadoras para as viagens de férias de julho e feriados. A primeira tendência está relacionada à nostalgia, não se trata aqui de somente repetir viagens que tragam boas lembranças, como refazer uma antiga road trip. É escolher destinos que evocam décadas específicas em busca de sensações associadas a um tempo percebido como simples e autêntico, aqueles que buscam conexão emocional revivendo momentos especiais com familiares ou amigos. A nostalgia, nesse contexto, torna-se ferramenta de conexão ou até de cura emocional.

Outra tendência apontada no relatório refere-se ao Turismo de Bem-Estar e Beleza. O mundo está de olho no bem-estar físico e emocional e o setor do turismo é impulsionado principalmente para destinos com águas e rochas medicinais e locais com excepcional pureza climática. A atenção aos rituais de beleza também molda as decisões antes e durante a viagem. A descoberta por lojas especializadas influencia o planejamento do roteiro, no entanto, crescem os retiros de ioga, a busca por programas ayurvédicos na Índia e surfe na Costa Rica. O mix de fitness, saúde mental, equilíbrio emocional e longevidade entra com forte apelo nas viagens em 2026.

Seguindo a tendência anterior, os relatórios apontam a Busca pela Calma como outro apelo significativo para a temporada 2027/28 com proposta de desconexão temporária das redes sociais e priorizando a conexão com a natureza em busca do silêncio e troca de energia vital. O isolamento e a solidão são amparados com o fortalecimento do “eu interior” e fugir das multidões em busca do silêncio sinaliza sair temporariamente da rotina estressante.

Se a tendência anterior propunha a desconexão das redes sociais, por exemplo, esta aponta que tenhamos mais conexão para fortalecer vínculos familiares, testar novos relacionamentos, encontros com amigos do período escolar e relações com mais significados que pode ser com um novo amigo para avaliar a intimidade, neste caso as novas amizades com pessoas com interesses comuns. As viagens multigeracionais são motivadas não apenas pela divisão de custos, mas pelo desejo de criar memórias entre pais, filhos e avós.

Os resultados das pesquisas apontam também a imersão na cultura como responsável pelos principais deslocamentos mundiais. O turismo cultural é impulsionado por grandes turnês internacionais de grandes nomes da música pop mundialmente ovacionada. O turismo de shows e espetáculos segue como o segmento que mais cresceu na última edição desta pesquisa. As cidades recebem visitantes motivados por festivais, concertos e apresentações exclusivas de bandas e grandes estrelas do hit internacional e definem o calendário das viagens.

Esta modalidade de viagem fortalece a cadeia produtiva do turismo formada principalmente pelos hotéis, meios de transporte, gastronomia e outros serviços. Outra força crescente é o set-jetting, termo que define viagens inspiradas por filmes e séries. As viagens literárias a retiros de leitura, roteiros que seguem os passos de personagens e visitas a bibliotecas icônicas, reforçam a busca pelo reconhecimento das tradições, da arquitetura e das manifestações populares.

Em meio às transformações tecnológicas, mudanças de comportamento e novas expectativas dos viajantes, uma coisa fica bem clara: viajar nunca foi tão significativo.

Célia Gomes

É membro do Conselho Municipal de Turismo (Comtur)