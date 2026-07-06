Tecnologia pública: ativo estratégico para o futuro

Por muito tempo, empresas públicas de tecnologia foram vistas apenas como estruturas de suporte, responsáveis por manter sistemas e serviços digitais funcionando. Essa visão, embora importante, já não responde aos desafios das cidades contemporâneas.

Hoje, a tecnologia tornou-se um instrumento essencial de desenvolvimento econômico, eficiência administrativa e melhoria da qualidade de vida. Cidades que compreenderam essa transformação saíram na frente na atração de investimentos, na geração de empregos qualificados e na oferta de serviços públicos mais inteligentes.

Rio Preto reúne todas as condições para ocupar esse protagonismo. Possui um dos ecossistemas de tecnologia mais promissores do interior do Brasil, universidades reconhecidas, empresas inovadoras, mão de obra qualificada e uma administração comprometida com a modernização da gestão.

Nesse contexto, a Empro assume um papel estratégico.

Mais do que desenvolver sistemas para a administração municipal, nossa missão é conectar tecnologia, gestão pública e desenvolvimento da cidade. Isso significa criar soluções digitais, integrar informações, fortalecer a segurança cibernética, ampliar o uso de inteligência de dados e apoiar políticas públicas baseadas em evidências.

A transformação digital existe para melhorar a vida das pessoas. Cada processo automatizado reduz burocracia, cada serviço digital facilita o acesso do cidadão e cada integração entre sistemas aumenta a eficiência do poder público.

Há ainda uma dimensão mais ampla: empresas públicas de tecnologia podem impulsionar o desenvolvimento econômico local. Ao estimular a inovação, estabelecer parcerias com universidades, startups e centros de pesquisa e fomentar novas soluções, fortalecem uma economia baseada no conhecimento, gerando empregos qualificados e ampliando a competitividade da cidade.

O futuro das cidades inteligentes depende da capacidade de transformar dados em decisões. Mobilidade, saúde, educação, segurança, sustentabilidade e planejamento exigem plataformas integradas, automação, inteligência artificial e análise de informações em tempo real.

A Empro está preparada para liderar essa transformação.

Nosso compromisso é construir uma empresa moderna, eficiente e preparada para os desafios das próximas décadas, unindo responsabilidade, inovação, excelência técnica e foco no cidadão.

Tecnologia deixou de ser apenas infraestrutura. Tornou-se um fator decisivo para o desenvolvimento das cidades. Investir em inteligência e transformação digital é investir em crescimento econômico, competitividade e qualidade de vida.

São José do Rio Preto tem todas as condições para ser referência nacional nesse caminho, e a Empro quer ser protagonista dessa história.

Marco Rodrigues

Presidente da Empro - Empresa Municipal de Tecnologia e Informação.