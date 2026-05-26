Sobre a notícia "Mobilização beneficente soma 800 quilos de gelatina", em nome do Comando do 13º Grupamento de Bombeiros, quero expressar minha mais sincera gratidão a todas as pessoas que contribuíram com a campanha das gelatinas em prol dos pacientes em tratamento oncológico.

Foram 800 quilos arrecadados, resultado de um gesto coletivo de solidariedade, empatia e amor ao próximo. Cada doação representa carinho, esperança e apoio a quem enfrenta um momento tão delicado da vida.

Que Deus abençoe abundantemente cada pessoa que colaborou, cada família, empresas, amigos e todos que ajudaram direta ou indiretamente nesta corrente do bem. Vocês fizeram a diferença na vida de muitas pessoas.

Nosso muito obrigado!

Orival Santana Júnior, via Instagram

Reflexos

Transferências de renda, não apenas o Bolsa Família, impactam positivamente vários setores da sociedade. A primeira percepção é a possibilidade de qualificar as refeições, reduzindo atendimentos médicos.

Partindo dessa premissa, os pesquisadores Michael Best, professor de economia na Universidade de Columbia; Felipe Lo-Bel, professor de economia na Universidade Duke e pesquisador na Universidade de Stanford; e Valdemar Pinho Neto, professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV EPGE), estudaram a melhoria na saúde dos beneficiários e a acentuada diminuição da demanda por serviços médicos públicos.

Com essa redução, os gastos com a saúde pública caíram de forma expressiva, qualificando ainda mais os programas de transferência de renda. Os estudos foram publicados no Escritório Nacional de Pesquisa Econômica (NBER), uma das instituições científicas de economia mais respeitadas do mundo.

Como se observa, o Bolsa Família traz, para toda a sociedade, e não apenas para o beneficiário, impactos positivos na economia brasileira. Nunca foi custo; sempre foi investimento.

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos