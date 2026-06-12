Silvio de Melo: o valor de quem deixa saudades
Rio Preto perde um cidadão exemplar. Mas ganha, para sempre, uma referência humana
Quando os sinos dobram pela partida de um homem justo, dobram também por todos aqueles que foram tocados por seu exemplo.
Algumas pessoas passam pela vida acumulando títulos, cargos e honrarias. Outras, além disso, conquistam algo muito mais raro: o respeito, a amizade e a admiração daqueles que tiveram o privilégio de conviver com elas. Silvio de Melo pertenceu a essa segunda categoria.
Sua partida nos leva à reflexão sobre o verdadeiro significado de uma vida bem vivida. Não apenas pelos serviços prestados à sociedade, mas, sobretudo, pelos valores humanos que cultivou e compartilhou ao longo de sua existência.
Tive a honra de conviver com Silvio durante décadas. Trabalhamos juntos em projetos voltados ao desenvolvimento de Rio Preto, especialmente no Prodei, iniciativa importante para a industrialização do município. Também compartilhamos ideais e ações no Rotary Club, participando de numerosos projetos humanitários.
Nessas jornadas, pude conhecer de perto um homem de rara versatilidade. Silvio transitava com naturalidade entre diferentes ambientes e pessoas. Dialogava com empresários, professores, estudantes, profissionais liberais e trabalhadores com a mesma atenção, respeito e cordialidade. Sua inteligência vinha acompanhada de uma qualidade ainda mais valiosa: a capacidade de ouvir.
Talvez por isso tenha conquistado tantos amigos ao longo da vida. Amigos de todas as idades, profissões e origens. Amigos que não se aproximavam pelos cargos que exerceu, mas pela pessoa que era. Sua presença inspirava confiança, e sua amizade era cultivada com sinceridade.
Uma característica curiosa revelava bem essa capacidade de agregar pessoas. Em seus aniversários, o número de amigos era tão grande que as comemorações precisavam ser realizadas em grupos diferentes. As homenagens se estendiam por semanas, sempre marcadas pela alegria, pelas boas conversas e pelo carinho de quem desejava celebrar sua companhia.
Como professor e admirador do papel transformador da educação, sempre encontrei em Silvio uma fonte de inspiração. Seu exemplo demonstrava que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelas realizações profissionais, mas pela capacidade de influenciar positivamente a vida dos outros.
Homens como Silvio de Melo não desaparecem com sua partida. Permanecem vivos nas lembranças, nos ensinamentos, nas amizades que construíram e nos valores que semearam.
Rio Preto perde um cidadão exemplar. Mas ganha, para sempre, uma referência humana que continuará inspirando gerações.
Daniel de Freitas
Empresário, ex-presidente da Acirp, Rio Preto.