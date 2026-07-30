Sem palavras

Um homem de caráter é aquele que mantém a palavra em qualquer situação.

O Descondenado disse: “Não vou indicar amigos para o STF” e indicou o seu advogado e o seu ex-ministro da justiça.

“Vou acabar com os sigilos” e colocou sigilos de 100 anos nos gastos dos cartões corporativos, entre outras coisas.

“Quero convidar qualquer país do mundo para vir ver de perto as eleições, inclusive o Marco Rubio” e depois negou o visto a 2 assessores do Trump que queriam acompanhar as eleições no Brasil.

Você ainda acredita no Pinóquio brasileiro???

Miguel Freddi, Rio Preto

Zema

Sobre a matéria “Em Rio Preto, Romeu Zema defende endurecimento contra o crime e critica Lula e o STF”, vai andar em Minas; nem os buracos das rodovias ele conseguiu tampar. Péssimo governador e ainda está falando em mexer na previdência para aposentar pobres de salário mínimo com 70 anos. É o fim do mundo.

Valmir Magro Miranda, via Instagram

Corpo

Sobre a matéria “Delegado fala sobre corpo localizado em lixeiras em Rio Preto”, o que mais me choca, além da brutalidade do crime, é pensar que, até agora, ninguém parece ter sentido falta dessa mulher. Uma pessoa de 30 ou 35 anos, em plena fase ativa da vida, e nenhum desaparecimento que tenha levado à sua identificação? Isso é tão triste quanto o próprio crime. Mostra o quanto algumas pessoas podem estar completamente sozinhas.

Cristina Monteiro, via Instagram

Educação

Sobre a matéria “Rio Preto amplia serviços de educação especial”, o CAME (Centro de Atendimento Multidisciplinar Educacional) passa a englobar o CEDET e o Gato de Botas, ampliando ainda mais o atendimento especializado aos alunos da rede municipal de ensino. A revitalização do espaço, fruto da parceria com diferentes empresas, a renovação do Termo de Cooperação com a Famerp, aliado ao trabalho oferecido pelos profissionais da Secretaria da Educação se traduzem em futuro para nossas crianças e jovens. Parabéns, prefeito! Parabéns a todas as empresas envolvidas.

Rosicler Quartieri, via Instagram