A segurança nacional do Brasil enfrenta riscos críticos devido à infiltração de facções criminosas (como o PCC e Comando Vermelho) na economia legal e no mercado financeiro. A gravidade do cenário após os Estados Unidos classificarem esses grupos como organizações terroristas exigiu ações enérgicas do governo brasileiro.

O crime organizado está fortemente enraizado em setores da economia legal, incluindo postos de combustíveis, mercado imobiliário e sistema financeiro, operando esquemas complexos de lavagem de dinheiro.

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou em pronunciamento nesta última segunda-feira que o Brasil vive uma crise nacional de segurança pública, com altos índices de violência e falta de articulação entre os estados. Segundo ele, a morte do jovem Herus Guimarães Mendes, de 24 anos, durante uma festa junina no Rio de Janeiro, expõe a gravidade da situação.

Impactos da ausência de uma estratégia nacional de segurança para a governança dos setores e defesa do Brasil são pontos fundamentais, entre eles, a condição que permite a preservação da soberania e da integridade territorial, a realização dos interesses nacionais a despeito de pressões de qualquer natureza.

O conceito de segurança nacional é amplo, mas o objetivo é a proteção suprema e incondicional do território e do povo brasileiro. Não se trata de armas e tropas, mas também, por exemplo, no controle dos meios de produção e alimentos, energia e medicamentos, entre tantos outros dentro desse contexto.

Alessio Canonice, Ibirá

Humilhação

Sobre a notícia "Idoso que teve cabelos tingidos é localizado pela polícia e se recusa a prestar depoimento", nada vai mudar a atrocidade que foi realizada a título de diversão e entretenimento barato para alguns. Que recuperemos o sentimento de humanidade e empatia. Normalizar atitudes assim nos empobrece a alma e a condição de sermos capazes de viver em sociedade. Esperamos por justiça!

Ana Paula Gimenes, via Instagram