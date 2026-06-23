Saúde: uma construção de longo prazo

O futuro da saúde já está em construção e as decisões capazes de definir a qualidade da assistência nas próximas décadas estão sendo tomadas agora, em um cenário marcado pelo envelhecimento da população, pelo avanço das doenças crônicas, pela incorporação de novas tecnologias e pela crescente demanda por acesso e qualidade.

Diante dessa realidade, preparar o futuro deixou de ser uma escolha para se tornar uma necessidade. E essa preparação começa pelas pessoas, já que nenhuma inovação será capaz de substituir profissionais qualificados, atualizados e preparados para atuar em um ambiente cada vez mais complexo. A formação contínua tornou-se condição essencial para garantir segurança, eficiência e qualidade no cuidado aos pacientes.

A tecnologia também ocupa papel estratégico nessa transformação. Inteligência artificial, telemedicina e novos recursos diagnósticos já fazem parte da rotina do setor. O desafio não está apenas em adotar essas ferramentas, mas em utilizá-las de forma responsável, ampliando a capacidade de atendimento e contribuindo para melhores resultados em saúde.

Outro elemento indispensável é a produção de conhecimento. Os avanços da medicina são resultado de anos de pesquisa, estudo e inovação, por isso, instituições comprometidas com o futuro precisam incentivar o aprendizado contínuo, a atualização científica e a troca permanente de experiências.

Mas a evolução da saúde depende também de fatores que muitas vezes não aparecem para o paciente. Governança, planejamento e desenvolvimento de lideranças são fundamentais para garantir a sustentabilidade do sistema e a capacidade de adaptação das organizações diante de novos desafios.

Na Unimed Rio Preto, esses temas fazem parte da agenda estratégica da cooperativa. Os investimentos em qualificação profissional, inovação, ampliação da estrutura assistencial, modernização de processos e fortalecimento da gestão refletem a compreensão de que cuidar da saúde significa olhar além das demandas do presente e preparar respostas para as necessidades futuras.

Construir um sistema de saúde mais eficiente, sustentável e preparado para os próximos anos exige visão de longo prazo e compromisso permanente com a evolução. Afinal, o futuro da saúde não será definido apenas pelas tecnologias que teremos à disposição, mas pelas escolhas que fazemos hoje para garantir um cuidado cada vez melhor às próximas gerações.

Marcelo Lucio de Lima

Presidente da Unimed Rio Preto



