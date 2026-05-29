São José do Rio Preto pede socorro

O mês de maio trouxe à tona um sentimento de indignação e tristeza para muitos moradores de São José do Rio Preto. Em meio a tantas dificuldades enfrentadas pela população, o que mais choca é perceber a distância cada vez maior entre o poder público e a realidade vivida pelas famílias da cidade. Enquanto milhares de pessoas lutam diariamente para garantir o básico dentro de casa, discussões políticas, denúncias e pedidos de investigação parecem não avançar da forma que a sociedade espera.

A sensação de abandono cresce a cada dia. Muitos moradores acompanham notícias sobre denúncias, pedidos de CPI e questionamentos envolvendo a administração pública, mas têm a impressão de que tudo acaba sendo deixado de lado, sem respostas claras para a população. Isso gera revolta, insegurança e, principalmente, descrença na política local.

Mesmo diante desse cenário, alguns vereadores ainda tentam fiscalizar e cobrar providências. Porém, a luta parece desigual diante de um sistema que muitas vezes aparenta proteger interesses políticos em vez de priorizar as necessidades reais da população. A cidade precisa urgentemente de união, responsabilidade e compromisso público verdadeiro, porque a confiança das pessoas está cada vez mais abalada.

Outro ponto que revolta os moradores é o aumento considerado abusivo do IPTU. Muitas famílias estão sendo obrigadas a pagar valores altos de imposto em bairros que sequer possuem infraestrutura adequada. Existem locais sem asfalto, sem rede de esgoto, sem água de qualidade e com inúmeras dificuldades estruturais.

Na área da saúde, a situação também preocupa profundamente. Faltam medicamentos básicos, insumos essenciais e, muitas vezes, atendimento digno para quem depende do sistema público. Pacientes enfrentam dificuldades para conseguir consultas, exames e tratamentos, enquanto profissionais da saúde trabalham sobrecarregados diante da falta de estrutura adequada. O sofrimento da população aumenta quando até o direito à saúde passa a ser tratado com descaso.

Apesar de todo esse cenário preocupante, existe esperança na união da sociedade civil. Diversos movimentos sociais, lideranças comunitárias, instituições, trabalhadores, mães, pais e cidadãos comprometidos com o futuro da cidade têm se unido pelo bem de São José do Rio Preto. A população começa a entender que somente através da união, da participação popular e da cobrança constante será possível lutar contra o abandono e defender os interesses da cidade.

São José do Rio Preto é uma cidade forte, trabalhadora e cheia de pessoas honestas. A população merece respeito, investimento e atenção verdadeira. O poder público precisa entender que governar é cuidar de pessoas e não apenas administrar números. O cidadão rio-pretense não pode continuar vivendo com a sensação de abandono e descaso. A cidade pede socorro, e a população merece ser ouvida antes que a indignação se transforme definitivamente em desesperança.

Denise Maria Ferreira

Empreendedora e educadora social, coordenadora do Projeto Meninas do Bem, membra do Coletivo Mulheres na Política.



