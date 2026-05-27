Santa Casa de Casa Branca pediu para retomar convênio anulado

A Santa Casa de Casa Branca apresentou pedido à Prefeitura de Rio Preto para que fosse revista a anulação de convênio firmado com a Secretaria de Saúde de mutirão de exames com uso de carretas, que foi cancelado e abriu uma crise sem precedentes no governo do Coronel Fábio Candido (PL).

O convênio foi assinado em 17 de abril pelo secretário de Saúde, Rubem Bottas, atualmente licenciado do cargo, no valor de R$ 11,9 milhões. O prefeito anulou o convênio no dia 4 de maio e a contratação é alvo de investigação no Ministério Público, em CPI na Câmara e ainda no Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). Outrora um “marco histórico” para acabar com fila de exames, a contratação virou um imbróglio que caminha para uma batalha judicial.

Nesta terça, 26, o prefeito publicou um novo ato administrativo no qual rejeita os pedidos feitos pelo hospital, que incluíram o “afastamento da nulidade” ou mesmo reconhecimento de legalidade de subcontratações.

Foi justamente a quarteirização de serviços, com locação das carretas, além de uma outra série de apontamentos da Procuradoria-Geral do Município (PGM) que não foram atendidos pela Saúde antes da assinatura do convênio, que motivou a anulação do convênio. Também foi apontado como motivo para anulação o repasse de R$ 4,7 milhões sem realização de exames ou prestação de contas. Desse montante, apenas R$ 950 mil foram restituídos.

O novo parecer, elaborado pelo procurador-geral do município, Luís Roberto Thiesi, indeferiu todos os pedidos apresentados pela Santa Casa de Casa Branca. A manifestação foi acolhida na íntegra pelo prefeito e foi dado um novo prazo - agora até a meia-noite de quarta, 27 - para o repasse dos R$ 3,8 milhões restantes. O novo parecer, de dez páginas, rejeitou o pedido de execução parcial do convênio e foi além. Apontou “culpa grave e robustos indícios de dolo - vontade livre e consciente de obter e reter recursos públicos sem a correspondente e regular contraprestação”.

Em outro ponto, o parecer se manifesta pelo prosseguimento da sindicância que está em curso na Secretaria de Administração. Ao final, o Coronel autoriza “desde já” que a PGM adote as providências que entender pertinentes para ressarcimento integral.

Procurada pela Coluna, a Santa Casa não respondeu sobre essa publicação.