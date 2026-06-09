São José do Rio Preto é uma cidade admirada. Quem chega aqui percebe a força da nossa economia, a qualidade dos serviços, a vocação empreendedora e a capacidade que temos de crescer e superar desafios. Somos uma cidade que inspira confiança e que se tornou referência para toda uma região.

Mas toda cidade que cresce precisa, de tempos em tempos, olhar para si mesma. Precisa perguntar não apenas o quanto avançou, mas para onde está indo. O desenvolvimento não pode ser medido apenas pelos prédios que surgem no horizonte ou pelos números que aparecem nos relatórios.

O verdadeiro desenvolvimento é aquele que chega à vida das pessoas. É aquele que melhora a mobilidade, fortalece a segurança, amplia oportunidades, valoriza os bairros e garante qualidade de vida para todos.

Uma cidade é muito mais do que suas obras. Ela é feita de pessoas. De sonhos. De expectativas. De escolhas. E é justamente nas escolhas que mora a grande responsabilidade de uma sociedade. Não se trata de direita ou esquerda. Não se trata de partidos. Não se trata de nomes. Trata-se de cidade. Trata-se de saber qual Rio Preto queremos deixar para os próximos anos. Queremos uma cidade preparada para crescer de forma organizada? Queremos uma cidade que ofereça oportunidades para os jovens? Queremos uma cidade que cuide de quem mais precisa? Queremos uma cidade que preserve sua qualidade de vida enquanto continua se desenvolvendo? Essas perguntas não pertencem a nenhum grupo político. Pertencem a todos nós.

O futuro de São José do Rio Preto não será definido apenas por quem ocupa cargos públicos. Será definido pela capacidade de seus cidadãos de participar, fiscalizar, dialogar e escolher com consciência. As cidades mais fortes não são aquelas que não possuem problemas. São aquelas que possuem cidadãos dispostos a enfrentá-los.

Rio Preto tem potencial para continuar sendo exemplo. Mas isso exige algo que vai além da política. Exige compromisso com o bem comum. Porque, no final das contas, a cidade que teremos amanhã começa nas escolhas que fazemos hoje.

Aline Martinho, Rio Preto

Maus-tratos

Sobre a notícia "Empresário de Rio Preto será investigado por maus-tratos a idoso em situação de rua", essa atitude do empresário é, no mínimo, ultrajante. Desde quando uma brincadeira passou a justificar a exposição de uma pessoa vulnerável ao ridículo? Humor não pode servir de pretexto para a humilhação.

Fernando Daguano, via Instagram