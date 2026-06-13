Rio Preto não pode parar porque a cidade tem pressa.

Pressa por obras, tecnologia, moradia, educação, cultura, segurança, desenvolvimento e serviços públicos funcionando melhor. Governar é transformar essa pressa em planejamento, decisão e entrega. É isso que estamos fazendo.

O Smart Rio Preto marca uma nova etapa da nossa cidade. Com câmeras inteligentes, iluminação em LED, semáforos modernos e um centro de controle integrado, Rio Preto começa a entrar de vez no caminho das cidades mais preparadas para o futuro. Tecnologia precisa estar a serviço das pessoas. Precisa melhorar a segurança, o trânsito, a iluminação e a capacidade da Prefeitura de agir com mais rapidez.

Na infraestrutura, anunciamos R$ 97 milhões para levar asfalto a bairros que ainda esperam por essa melhoria. Rua asfaltada muda a rotina de uma família. Valoriza o bairro, melhora o acesso, reduz transtornos e leva dignidade para a porta de casa. Também defendemos a isenção de IPTU para quem ainda vive em ruas sem pavimentação. É uma medida de respeito com o cidadão.

Na habitação, 400 famílias foram selecionadas para os residenciais Integridade e Conquista. Para muita gente, isso representa mais do que um apartamento. Representa segurança, endereço, estabilidade e a chance de começar uma nova fase da vida.

Na educação, Rio Preto recebeu o Selo Ouro de Alfabetização do MEC. Esse reconhecimento mostra o trabalho de professores, gestores, servidores e famílias. Quando uma criança aprende na idade certa, a cidade inteira ganha futuro.

Na cultura e no turismo, o Carnavirou reuniu 148 mil pessoas e arrecadou 100 toneladas de alimentos. E teremos o FIT em Julho em parceria com o SESC.

Na gestão pública, a RioPretoPrev conquistou prêmios nacionais e o Semae, os melhores índices de qualidade da água. Esse tipo de reconhecimento mostra que responsabilidade também aparece nos bastidores, na forma como a Prefeitura cuida do futuro dos servidores, da água e do dinheiro público.

Também estamos preparando Rio Preto para uma nova economia. O Graneleiro da Swift, um espaço histórico da cidade, está em reforma e será sede do Rio Preto Tech Summit 2026. É a história de Rio Preto abrindo espaço para inovação, tecnologia, negócios e oportunidades.

Esse é o caminho.

Uma Prefeitura presente, que trabalha com metas, acompanha resultados, corrige rotas e busca soluções. Uma cidade que olha para o presente sem perder de vista o futuro.

Eu tenho dito desde o início: fui eleito para trabalhar.

Trabalhar por quem espera asfalto. Por quem sonha com a casa própria. Por quem quer uma escola forte para os filhos. Por quem acredita em uma cidade mais moderna, mais segura, mais inteligente e mais humana.

Rio Preto tem força, tem gente trabalhadora e tem futuro.

E nós vamos seguir em movimento.

Com gestão, responsabilidade e entrega.

Rio Preto não pode parar. E não vai parar.

Coronel Fábio Candido

Prefeito de Rio Preto.