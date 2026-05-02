Rio Preto não aguenta mais. É hora da virada!

Ao longo das últimas três décadas, Rio Preto cresceu e avançou como nunca. Graças a administrações sérias e comprometidas, nos transformamos numa cidade referência nacional nas mais variadas frentes. Saúde, educação, saneamento, comércio, prestação de serviço, empreendedorismo, qualidade de vida, longevidade etc. Dito isso, convido todos para uma reflexão: o que está acontecendo com nossa cidade?

Respondo: diálogo. Ou melhor, falta dele. Nos meus mais de 20 anos de vida pública, como secretário de Serviços Gerais em duas administrações, cinco mandatos de vereador e três vezes presidente da Câmara, sempre bradei que Rio Preto cresce e avança pela sinergia e respeito entre Executivo e Legislativo. Algo que, infelizmente, está faltando na atual administração.

Talvez por falta de expertise, sensibilidade política ou até mesmo um pouco de humildade, a atual gestão tem pecado ao não abrir um canal de diálogo com a sociedade civil organizada. Em especial com a Câmara e seus representantes – que são a parte mais sensível e acessível da política. O resultado é esse que temos visto, uma sucessão de polêmicas e escândalos que parecem não ter fim. E a cidade não pode ser pautada diariamente por escândalos.

Tenho certeza de que os 23 vereadores – inclusive os ditos de oposição - estão aqui para apoiar e incentivar todas as boas iniciativas e projetos do Executivo que venham a contribuir com Rio Preto. Mas o governo insiste em se manter no isolamento e tomar decisões que não parecem ser as melhores para dar sequência às bem-sucedidas políticas públicas que nos colocaram no patamar de ser uma das melhores e mais cobiçadas cidades do País para viver e empreender.

É preciso respeito entre os Poderes. Não podemos regredir e sucatear tudo aquilo que já conquistamos – inclusive respeito e credibilidade Brasil afora. Muito menos viver numa constante crise institucional e política. Temos – nós vereadores, todos, sem exceção - interesse em ajudar o governo a deslanchar. Não estamos aqui para atrapalhar, mas precisamos ser ouvidos e respeitados. Faço essa reflexão não para atacar ou criticar, mas para contribuir para que a cidade volte aos eixos do crescimento e do desenvolvimento econômico e social.

Nós, vereadores, estamos em todos os lugares. Mercados, feiras, comércio, campos de futebol, praças esportivas. Enfim, somos a caixa de ressonância da população. Sabemos quais são os reais problemas enfrentados pelo povo e como resolvê-los. Por isso, chegou a hora de enfrentar as dificuldades de peito aberto. Rogo, com a humildade que cultivo desde quando era viajante e com a experiência política que acumulei na vida pública, que o prefeito e seus auxiliares reflitam com sinceridade sobre os caminhos que estão trilhando.

Chega de decisões atabalhoadas, polêmicas, obscuras e suspeitas. Estamos aqui para ajudar, mas não podemos e não vamos compactuar com desmandos. Ainda é tempo de corrigir o que está errado, aperfeiçoar o que não está bom e garantir tudo o que já conquistamos e ainda temos a conquistar. Rio Preto não aguenta mais!

Paulo Pauléra

Vereador (Progressistas).