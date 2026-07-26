Retrocesso

Estamos vivendo uma época de destruição de tudo o que foi construído ao longo de décadas de lutas e de conscientização popular.

A proibição do uso de satélites na fiscalização do Ibama e do ICMBio, a liberação do espaço aéreo amazônico, a desobrigação de matrícula escolar das crianças e a imposição da maternidade às crianças vítimas de estupro são apenas alguns exemplos. E a lista continua. Agora, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe reduzir drasticamente as multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de mais um ataque a uma conquista dos consumidores já consolidada na vida dos brasileiros, sob forte pressão dos grandes atacadistas em intenso “lobby” nos corredores da Câmara Federal. Triste parlamento.

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos

Telemedicina

Sobre a matéria “Telemedicina cresce 32% em Rio Preto e reduz procura por consultas presenciais”, se tem algo mal elaborado na saúde, é a tal da telemedicina! Os atestados são mais fáceis que um copo d’água! Que vão desde unha encravada até menstruação forte! Não que esses problemas não existam! Mas 7 dias para unha encravada e o cidadão no samba no final de semana não dá! Além de um único cidadão com mais de 10 atestados em um mês: cada dia uma doença diferente! Infelizmente, no Brasil, algo que seria bom se torna instrumento para aproveitadores! E, infelizmente, a saúde de Rio Preto acredita em conto de fadas! Como sempre, iniciativas sem conversar com as entidades de classe e empresários! Prejudicando a economia, a manutenção dos empregos e outras tristes mazelas!

Ronaldo Castro Couto, via Instagram

Saúde

Sobre a matéria “Rio Preto volta a perder verba milionária na saúde”, meu Deus! Como pode um partido se orgulhar de rejeitar dinheiro que é para a saúde do povo? E o pior: diz ser cristão, foi eleito com o voto da maioria evangélica... Cadê o Bom Samaritano que deve existir em quem segue a Cristo? É por atitudes como essa que essa direita envergonha o evangelho em todo o país! Não fazem nada pelos mais necessitados e ainda tem gente que se diz cristã e continua apoiando esse tipo de coisa. O amor ao próximo não é discurso, é atitude!

Marcos Cesar Batista, via Facebook