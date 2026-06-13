Tendo em vista o questionamento (por um leitor) ao meu artigo publicado em 7/6, preciso fazer algumas considerações.

Primeiramente, é difícil entender gente que fala em liberdade, mas que não suporta quem pensa diferente. Já mudei várias vezes de opinião, visto que sou um ser pensante e racional. Como exemplo, nunca havia votado no PT até a eleição do 2º mandato do presidente Lula, tendo em vista o ótimo governo realizado no 1º.

Em 2018, acreditando na Lava Jato, que hoje sabemos a que se prestou, votei em JMB. No entanto, já no início do seu governo, percebi que tinha algo de errado ao ver um juiz trocando a toga por um ministério no governo que ajudou a eleger; políticos do Centrão entrando e pessoas de bem saindo, entre outros, Gal. Santos Cruz, Major Olímpio e Bebbiano, esse encontrado morto em situação suspeita.

Dessa forma, quero também sugerir ao leitor o vídeo da reunião ministerial de 22/4/2020, que mais parecia reunião de facção criminosa, onde vimos presidente ameaçando quem investigasse sua família e seus amigos, ministros falando em pôr "granada" no bolso do funcionalismo público e em "passar a boiada" nas regras do meio ambiente; sugiro também reportagens do UOL de 15/3 e 06/7/2021 sobre as vergonhosas "rachadinhas", onde foi divulgada farta documentação, inclusive, matrículas de dezenas de imóveis adquiridos em dinheiro vivo pela "grande família” - ao contrário do vídeo sugerido pelo leitor, onde Hélio Bicudo faz acusações sem apresentar nenhuma prova. Falar até papagaio fala, tal como o Metralha 01, que dizia nunca ter falado com Vorcaro.

Leia também o livro “Contra o Sistema da Corrupção” de Sérgio Moro, onde é relatado que JMB sugeriu a suspensão da transferência de Marcola do PCC para um presídio de segurança máxima.

Gostaria de mostrar mais, mas a ficha “corrida” é extensa, não tendo espaço suficiente no jornal. Como mudar de opinião é prerrogativa de quem pensa, mudarei novamente, se assim achar necessário. Não tenho medo de mudar de opinião. Tenho medo é de começar a beber detergente e rezar pra pneu.

José Luis Catelam, Rio Preto

BR-153

Sobre a reportagem "Juiz exige plano de emergência em 30 dias para obras na BR", passo nessa rodovia indo pra MG quase todo fim de semana e eu já estourei 2 pneus e trinquei uma roda porque fui desviar de um buraco e passei em outro. Essa rodovia é um caos.

Gabriel Simonini, via Instagram