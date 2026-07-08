Registro policial amplia pressão sobre o secretário de Cultura, Erick Soares

Às vésperas do FIT (Festival Internacional de Teatro), principal evento cultural de Rio Preto, o secretário municipal de Cultura, Erick Gouvea Soares, vive uma espécie de “inferno astral”, dadas as polêmicas em série nas quais se vê envolvido nos últimos dias.

A última é um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil no início da noite de domingo, 5.

Desta vez, a agente cultural Marjorie do Espírito Santo, que integra um dos grupos de trabalho do Conselho Municipal de Cultura, acusa o secretário de intimidá-la em um grupo de WhatsApp, criado para a discussão de temas culturais.

Segundo o registro de ocorrência, feito na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 3º Distrito Policial de Rio Preto, o bate-boca virtual começou após Marjorie compartilhar uma imagem e um texto relativos à cultura local no grupo, que reúne mais de 400 integrantes.

Em seguida, o secretário teria enviado mensagens como "Estou aguardando você provar tudo isso!" e "Te espero para um café para você falar tudo isso na minha frente".

A autora afirma que o tom das mensagens foi ameaçador, diz temer represálias profissionais e sustenta que o secretário utilizou o cargo público para constrangê-la e tentar silenciá-la.

Ainda segundo Marjorie, outros artistas da cidade estariam se calando com medo de serem boicotados dos projetos da secretaria.

Ela declarou à polícia que possui capturas de tela das conversas, incluindo a indicação de que uma das mensagens foi editada, e que os fatos foram presenciados pelos demais integrantes do grupo.

No mesmo dia em que fez o boletim de ocorrência, a agente cultural enviou um requerimento à presidente do CMPC de Rio Preto, Elis Boherer, solicitando o desligamento de Erick Soares como membro do grupo e apuração de conduta de ameaça. Isso porque, como secretário, ele não poderia estar num espaço onde o setor é debatido, para que os integrantes possam fazer críticas sem o temor de represálias.

NOTA À IMPRENSA

Em relação ao boletim de ocorrência registrado recentemente, esclareço que recebi a informação com tranquilidade e reafirmo meu absoluto respeito às instituições e ao direito de qualquer cidadão de recorrer aos meios legais que entender cabíveis.

Todas as minhas manifestações ocorreram de forma pública, transparente e em defesa da minha honra, diante de acusações reiteradas que vêm sendo dirigidas à minha pessoa e à minha atuação como Secretário Municipal de Cultura.

Esclareço ainda que, no âmbito das alegações relacionadas à minha atuação administrativa, o Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu o arquivamento da Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades envolvendo a Secretaria Municipal de Cultura e minha atuação como gestor público. Na decisão, o Ministério Público registrou que não foram encontrados elementos que indicassem favorecimento indevido, utilização privilegiada de espaços públicos, dano ao erário ou qualquer ato de improbidade administrativa, destacando que as alegações apresentadas permaneceram no campo das suspeitas, conjecturas e ilações, sem suporte probatório suficiente para justificar o prosseguimento da investigação.

Recebo essa decisão com serenidade e confiança nas instituições, convicto de que a verdade prevalece quando os fatos são analisados com imparcialidade e responsabilidade.

Reafirmo meu compromisso com a ética, a legalidade, a transparência e o respeito à população de São José do Rio Preto, permanecendo integralmente dedicado ao trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura em benefício da cidade e da classe artística.

Erick Gouvea Soares

Secretário Municipal de Cultura