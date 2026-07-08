Registro policial amplia pressão sobre o secretário de Cultura, Erick Soares
Agente cultural denuncia suposta intimidação em grupo de WhatsApp e pede investigação da conduta de Erick em espaço de debate
Às vésperas do FIT (Festival Internacional de Teatro), principal evento cultural de Rio Preto, o secretário municipal de Cultura, Erick Gouvea Soares, vive uma espécie de “inferno astral”, dadas as polêmicas em série nas quais se vê envolvido nos últimos dias.
A última é um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil no início da noite de domingo, 5.
Desta vez, a agente cultural Marjorie do Espírito Santo, que integra um dos grupos de trabalho do Conselho Municipal de Cultura, acusa o secretário de intimidá-la em um grupo de WhatsApp, criado para a discussão de temas culturais.
Segundo o registro de ocorrência, feito na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 3º Distrito Policial de Rio Preto, o bate-boca virtual começou após Marjorie compartilhar uma imagem e um texto relativos à cultura local no grupo, que reúne mais de 400 integrantes.
Em seguida, o secretário teria enviado mensagens como "Estou aguardando você provar tudo isso!" e "Te espero para um café para você falar tudo isso na minha frente".
A autora afirma que o tom das mensagens foi ameaçador, diz temer represálias profissionais e sustenta que o secretário utilizou o cargo público para constrangê-la e tentar silenciá-la.
Ainda segundo Marjorie, outros artistas da cidade estariam se calando com medo de serem boicotados dos projetos da secretaria.
Ela declarou à polícia que possui capturas de tela das conversas, incluindo a indicação de que uma das mensagens foi editada, e que os fatos foram presenciados pelos demais integrantes do grupo.
No mesmo dia em que fez o boletim de ocorrência, a agente cultural enviou um requerimento à presidente do CMPC de Rio Preto, Elis Boherer, solicitando o desligamento de Erick Soares como membro do grupo e apuração de conduta de ameaça. Isso porque, como secretário, ele não poderia estar num espaço onde o setor é debatido, para que os integrantes possam fazer críticas sem o temor de represálias.
NOTA À IMPRENSA
Em relação ao boletim de ocorrência registrado recentemente, esclareço que recebi a informação com tranquilidade e reafirmo meu absoluto respeito às instituições e ao direito de qualquer cidadão de recorrer aos meios legais que entender cabíveis.
Todas as minhas manifestações ocorreram de forma pública, transparente e em defesa da minha honra, diante de acusações reiteradas que vêm sendo dirigidas à minha pessoa e à minha atuação como Secretário Municipal de Cultura.
Esclareço ainda que, no âmbito das alegações relacionadas à minha atuação administrativa, o Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu o arquivamento da Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades envolvendo a Secretaria Municipal de Cultura e minha atuação como gestor público. Na decisão, o Ministério Público registrou que não foram encontrados elementos que indicassem favorecimento indevido, utilização privilegiada de espaços públicos, dano ao erário ou qualquer ato de improbidade administrativa, destacando que as alegações apresentadas permaneceram no campo das suspeitas, conjecturas e ilações, sem suporte probatório suficiente para justificar o prosseguimento da investigação.
Recebo essa decisão com serenidade e confiança nas instituições, convicto de que a verdade prevalece quando os fatos são analisados com imparcialidade e responsabilidade.
Reafirmo meu compromisso com a ética, a legalidade, a transparência e o respeito à população de São José do Rio Preto, permanecendo integralmente dedicado ao trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura em benefício da cidade e da classe artística.
Erick Gouvea Soares
Secretário Municipal de Cultura
NOTAS
OUTRA 1
Aliás, a polêmica da vez envolvendo Erick Soares, que nasceu num grupo de WhatsApp, foi detonada no rastro de outro barulho em curso: material com uma foto do secretário de Cultura, seguida da frase “ninguém te aguenta mais” e de uma lista de ações da pasta supostamente reprovadas pelas tribos da cultura, viralizou nas redes sociais.
OUTRA 2
Concomitantemente, o produtor de teatro Jorge Vermelho, da Cia Azul Celeste, um dos grupos teatrais mais tradicionais de Rio Preto, questionou publicamente a avaliação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O grupo colocou em xeque o processo ao receber notas entre 9 e 10 de quatro dos cinco avaliadores e nota 1 de um único julgador. O fato é apontado como perseguição política.
MILIONÁRIA
Depois de começar pela avenida Clóvis Oger um contrato de R$ 97 milhões para recape de vias de Rio Preto, o governo do Coronel Fábio Candido (PL) colocou na praça outra licitação vistosa. A concorrência, por meio de pregão eletrônico, prevê despesas de até R$ 21,6 milhões para locação de veículos e maquinários pesados destinados à recuperação e manutenção de estradas não pavimentadas. O contrato, que terá duração de um ano, ficará a cargo da Secretaria de Serviços Gerais, conduzida por Ronaldo Oliveira.
NECESSÁRIA
O edital afirma que a contratação "é necessária, como forma de garantia da continuidade dos serviços prestados pelas secretarias”. E que “a prestação destes serviços vai ao encontro das demandas dos moradores das áreas urbanizadas e das estâncias que margeiam o município, cuja qualidade das estradas de acesso às suas propriedades causa impacto positivo na melhoria da acessibilidade e na prestação de serviços à população”. A abertura das propostas está marcada para o próximo dia 27.
FEIJÃO...
A feijoada que a Unimed Rio Preto promoverá no dia 18 deste mês, um sabadão, para os médicos cooperados – são ao menos 1,4 mil – promete ser movimentada. A assessoria da cooperativa jura de pés juntos que não haverá espaços para políticos. Mas as apostas são de que figurões da política como o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, que é médico também, deverá dar o ar da graça. E com o filhote Eleusinho, candidato a deputado federal, a tiracolo.
...MARAVILHA
O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), também é esperado no feijão maravilha da Unimed, já que em anos anteriores o chefe do Executivo municipal sempre teve convite certo. O evento, aliás, é visto por alguns dos conselheiros do Coronel como oportunidade ímpar para ele caçar um candidato à Secretaria de Saúde que esteja à altura das encrencas que precisam ser equalizadas pela pasta.
ALZHEIMER
Autor de uma lei municipal que dá direito a pacientes com a doença de Alzheimer e seus cuidadores de usar o transporte público gratuitamente, além de prioridade em filas de bancos ou repartições públicas, dentre outros serviços, o vereador Alex Carvalho (PSB) pegou sua carteirinha na segunda-feira, 6, durante evento na Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. O pessebista, que também é portador de Alzheimer, dividiu com o prefeito, Coronel Fábio Candido (PL), a entrega das primeiras dez carteirinhas a rio-pretenses beneficiados.
PONTE
Rio Preto vai ter feriadão prolongado nos serviços públicos. A Prefeitura, a exemplo do governo estadual, definiu ponto facultativo na sexta-feira, 10. Ou seja, uma ponte que vai de quinta-feira, 9, quando tudo para celebrar o Dia da Revolução Constitucionalista, até o domingo, 12.
Um encontro do barulho...
Um vídeo em que a médica e candidata a deputada federal Merabe Muniz (Avante) é recebida em meio a muita rasgação de seda pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nesta terça-feira, 7, promete dar o que falar nos bastidores da política local. No vídeo, os dois aparecem lado a lado na sede da prefeitura da Capital. Embora o encontro seja apresentado como uma visita técnica, a conversa vai além da troca de experiências sobre gestão pública e acaba funcionando como uma vitrine para Merabe. Nunes começa apresentando o Smart Sampa e destaca resultados como a prisão de foragidos e a recuperação de veículos roubados. A conversa também passa pela área da Saúde, enquanto Merabe elogia a estrutura da Capital e afirma ter ficado "encantada" com o que viu. O momento de maior peso político, porém, vem no final. Todo coquete, Ricardo Nunes faz uma sequência de elogios a Merabe e afirma que acompanha seu trabalho nas redes sociais, concluindo que a política "precisa de pessoas preparadas", num inegável apoio à sua entrada na disputa eleitoral. Sem anúncio formal de aliança, o vídeo evidencia uma aproximação que tende a fortalecer a imagem da pré-candidata junto ao eleitorado de centro e de direita. Há quem jure que a viabilização desse encontro tem todas as digitais de Itamar Borges (MDB), deputado estadual e candidato à reeleição.