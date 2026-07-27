Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
RADAR ECONÔMICO

Reforma tributária: o prazo acabou

A reforma tributária já está redefinindo o presente das empresas, e quem agir primeiro estará mais preparado para os desafios dos próximos anos.

por Rafael Luís Coelho
Publicado em 27/07/2026 às 20:00Atualizado em 27/07/2026 às 20:26
Fonte preferida no Google
Rafael Luís Coelho (Divulgação)
Galeria
Rafael Luís Coelho (Divulgação)
Ouvir matéria

Durante décadas, as empresas brasileiras conviveram com um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Agora, o desafio deixou de ser apenas a burocracia. É preciso transformar a forma de administrar o negócio.

A partir de 1º de agosto, encerra-se o período de flexibilização para parte das obrigações acessórias da reforma tributária. Inicia-se uma nova fase em que planejamento tributário, relacionamento com fornecedores, tecnologia e organização serão determinantes para a competitividade.

As empresas que ainda não fizeram as adequações poderão sofrer as penalidades previstas na legislação, além dos impactos no fluxo de caixa, do retrabalho operacional e da insegurança jurídica neste momento desafiador para o setor.

A reforma foi concebida para simplificar a tributação sobre o consumo, entretanto, a rápida regulamentação e o grande volume de normas reduziram o tempo para adaptação, deixando muitas empresas sem saber exatamente como implementar as mudanças.

Para a construção civil e a incorporação imobiliária, o desafio será maior. Ainda que permaneça em vigor o RET — Regime Especial de Tributação sem o crédito de tributos até 2028 — os empreendimentos possuem ciclos longos, contratos que atravessam vários anos e conviverão com diferentes regras de tributação durante a transição, prevista até 2033. Soma-se a isso o elevado custo do crédito, consequência das altas taxas de juros, que amplia a necessidade de uma gestão financeira cuidadosa e eficiente.

A principal mudança está na lógica do IVA, baseada em créditos e débitos de CBS e IBS. Não bastará recolher os tributos na venda dos imóveis. Será necessário administrar os créditos tributários gerados em toda a cadeia produtiva e em cada empreendimento.

Exigirá revisão dos sistemas de gestão, reorganização de controles e maior rigor na escolha e acompanhamento dos fornecedores. O aproveitamento dos créditos dependerá da documentação das operações e da regularidade fiscal de toda a cadeia, transformando a gestão tributária em um tema estratégico.

Rodrigo Sá Giarola, coordenador do Conselho Jurídico do SindusCon-SP, faz um alerta às empresas. O não cumprimento das obrigações acessórias deixará as empresas sujeitas ao recolhimento de CBS e IBS à alíquota de partida combinada de 1% em determinadas operações, pressionando o fluxo de caixa.

Por outro lado, a reforma poderá trazer alguns benefícios ao setor. Segundo a CBIC, o novo modelo tende a estimular a formalização da cadeia produtiva, elevar os investimentos em tecnologia e obter ganhos de produtividade com a racionalização das soluções.

A construção civil sempre superou grandes desafios. Desta vez, a competitividade dependerá menos da capacidade de construir mais rápido e mais da compreensão das novas regras, ajustando processos e antecipando riscos para que não se transformem em custos. A reforma tributária já está redefinindo o presente das empresas, e quem agir primeiro estará mais preparado para os desafios dos próximos anos.

Rafael Luis Coelho

Diretor Regional do SindusCon-SP e da Citz Desenvolvimento Imobiliário