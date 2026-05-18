Reforma Tributária e o papel do compliance fiscal

A Reforma Tributária marca um dos momentos mais relevantes para a gestão empresarial no Brasil nas últimas décadas. Mais do que uma alteração legislativa, ela impõe uma transformação estrutural na forma como as empresas conduzem seus processos fiscais, exigindo adaptação, precisão e visão de longo prazo.

Historicamente, o sistema tributário brasileiro sempre foi caracterizado pela complexidade. Com a introdução de novos modelos como a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e o Imposto Seletivo, surge uma lógica distinta de apuração e incidência, baseada no princípio do destino e na não cumulatividade ampliada. Essa mudança não apenas redefine o cálculo de tributos, mas impacta diretamente a operação, a formação de preços e a gestão financeira.

Nesse cenário, a conformidade fiscal deixa de ocupar um papel exclusivamente operacional e passa a integrar a estratégia das organizações. Não se trata apenas de cumprir obrigações acessórias, mas de assegurar consistência de dados, integridade das informações e capacidade de resposta diante de um ambiente regulatório dinâmico.

Empresas que ainda dependem de processos manuais ou estruturas desconectadas tendem a enfrentar mais dificuldades. O risco de inconsistências cresce, assim como a exposição a penalidades e retrabalho. Em contrapartida, organizações que investem em automação, integração de sistemas e governança de dados conseguem não apenas atender às exigências legais, mas também ampliar eficiência e previsibilidade.

A tecnologia assume, portanto, um papel central. Soluções que viabilizam a validação automatizada de documentos fiscais, auditoria contínua e cruzamento inteligente de informações tornam-se fundamentais para sustentar operações mais seguras e escaláveis. Além disso, a capacidade de adaptar rapidamente regras tributárias e acompanhar atualizações legais passa a representar um diferencial competitivo.

Outro aspecto relevante é a mudança de mentalidade. A área fiscal deixa de ser percebida como centro de custo e passa a contribuir diretamente para a tomada de decisões. Com dados confiáveis e processos estruturados, torna-se possível antecipar cenários, identificar oportunidades e reduzir impactos financeiros.

A transição para o novo modelo não será imediata nem simples. Haverá um período de convivência entre regimes, exigindo ainda mais atenção e controle. Por isso, preparar-se desde já não é apenas recomendável — é indispensável.

Mais do que acompanhar a reforma, será essencial compreendê-la em profundidade e incorporá-la à estratégia do negócio. Porque, no novo cenário fiscal brasileiro, estar em conformidade não significa apenas evitar riscos — significa estar pronto para crescer com consistência e segurança.

Marco Aurelio Beltrame

Diretor-executivo da Totvs Oeste.