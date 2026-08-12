Reflexões para o Dia do Cliente

No próximo dia 15 de setembro, será comemorado o Dia do Cliente. Para os pequenos negócios, a data pode ser muito mais do que uma oportunidade para oferecer descontos. Pode ser um bom momento para fazer uma pergunta simples, mas importante: o que minha empresa está fazendo com os clientes que já conquistou?

É comum que boa parte do esforço comercial esteja concentrada em atrair novos consumidores. Investe-se em divulgação, redes sociais, anúncios, promoções e outras ações para colocar mais gente na loja ou gerar novos contatos. Tudo isso é importante e deve ser feito. Mas existe um patrimônio que deve receber atenção: a carteira de clientes que já conhece a empresa.

São pessoas que já compraram, experimentaram o produto ou serviço e, em algum momento, escolheram seu negócio. Manter esse relacionamento ativo pode gerar novas vendas, indicações e maior recorrência.

Por isso, o Dia do Cliente pode começar antes mesmo do dia 15. O primeiro passo pode ser olhar para a base. Quem comprou recentemente? Quem era um cliente ativo e não aparece há meses? Quem compra com frequência? Quem poderia voltar a comprar?

Mesmo um pequeno negócio pode fazer esse exercício. Uma planilha organizada, o histórico do sistema de vendas ou até os contatos comerciais do WhatsApp já podem revelar oportunidades.

Depois, é hora de agir. Um restaurante pode convidar clientes antigos para conhecer um novo prato. Uma loja pode apresentar antecipadamente uma novidade a quem já comprou determinado produto. Um salão de beleza pode entrar em contato com clientes que não retornam há algum tempo. Uma empresa de serviços pode perguntar como está o cliente e identificar uma nova necessidade.

Não se trata de simplesmente disparar propaganda. A mensagem precisa fazer sentido para quem recebe e aqui há uma grande oportunidade: quanto mais a empresa conhece seu cliente, maiores são as possibilidades de oferecer algo relevante.

A tecnologia tornou esse trabalho mais acessível. Ferramentas de gestão, WhatsApp, redes sociais e recursos de inteligência artificial permitem organizar informações, segmentar públicos e personalizar comunicações. Mas nenhuma tecnologia substitui uma atitude básica: ouvir o cliente.

Por isso, outra boa ação para agosto e setembro é perguntar. O que estamos fazendo bem? O que poderíamos melhorar? O que você gostaria de encontrar aqui? Poucas fontes de informação são tão valiosas para um negócio quanto a opinião de quem efetivamente compra dele.

Pensando em tudo isso, o Sebrae-SP terá uma programação especial, o Super Venda$ – Fature mais no Dia do Cliente e, em algumas regiões, o programa Loja do Futuro. As iniciativas buscam preparar os pequenos negócios para desenvolver estratégias para conhecer melhor seus clientes, melhorar sua experiência de compra, criar oportunidades de venda e melhorar os resultados do seu negócio.

O Dia do Cliente, portanto, não precisa terminar em 15 de setembro. A melhor promoção talvez seja aquela que abre uma conversa que continua durante o restante do ano.

Em tempos de concorrência intensa e consumidores cada vez mais exigentes, conquistar um cliente continua sendo importante. Mas transformar uma primeira compra em relacionamento, recorrência e confiança é também muito valioso.

Neste 15 de setembro, talvez valha fazer a pergunta: o que estamos fazendo para que nossos clientes queiram voltar?

Luciano Solimar Impastaro

Líder de operação regional do Sebrae Rio Preto