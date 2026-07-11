Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
RADAR ECONÔMICO

Reconhecimento não se compra, se conquista

por DANIELA BRANDI
Publicado em 11/07/2026 às 16:57Atualizado em 11/07/2026 às 16:59
Fonte preferida no Google
Daniela Brandi (Divulgação)
Galeria
Daniela Brandi (Divulgação)
Ouvir matéria

Em uma economia cada vez mais competitiva, reconhecer empresas que constroem resultados consistentes, geram empregos, inovam, investem em gestão e contribuem para o desenvolvimento da cidade não é apenas uma homenagem. É uma forma de valorizar, publicamente, quem ajuda a movimentar Rio Preto todos os dias.

O Prêmio Acirp chega à sua 68ª edição com esse propósito: destacar empresas que não apenas permanecem no mercado, mas que auxiliam a qualificá-lo. Desde 1956, mais de 500 empresas já foram reconhecidas por sua trajetória, sua capacidade de gestão, sua relevância econômica e sua contribuição para a sociedade. Esse histórico faz da premiação um dos mais importantes símbolos do empreendedorismo regional.

Mas é importante reforçar: o Prêmio Acirp não é uma vitrine comprada. É uma conquista construída. Seu valor está justamente na meritocracia, na avaliação criteriosa e na capacidade de revelar empresas que se destacam por práticas reais, resultados comprovados e visão de futuro.

Em tempos em que a imagem empresarial muitas vezes é medida apenas pela exposição, a premiação segue outro caminho. Ela olha para o interior das empresas. Avalia estrutura, processos, qualidade, gestão de pessoas, relacionamento com clientes, inovação, investimentos, sustentabilidade, associativismo e responsabilidade socioeconômica. Ou seja, reconhece não apenas quem aparece mais, mas quem entrega mais. Não apenas quem cresce, mas quem cresce com consistência, responsabilidade e impacto.

As inscrições para a edição 2026 estão abertas até o dia 24 de julho, e esse período representa muito mais do que uma etapa formal de participação. Ele é uma oportunidade para cada empresário refletir sobre a própria gestão, revisitar seus processos, identificar seus diferenciais e compreender, com mais clareza, os pontos que ainda podem ser aprimorados.

A metodologia da premiação foi desenhada para funcionar também como uma ferramenta de diagnóstico empresarial. Na primeira fase, as empresas respondem a um formulário com 61 perguntas, distribuídas em oito eixos temáticos: apresentação da empresa; estrutura física; controle, processos e qualidade; gestão de pessoas; comunicação e relacionamento com clientes; inovação e investimentos; sustentabilidade empresarial; e associativismo e relacionamento com a Acirp.

Ao responder a esse formulário, o empresário é levado a olhar para sua organização com profundidade. Independentemente do resultado, participar já significa submeter a empresa a uma análise qualificada sobre sua gestão. Após essa etapa, as empresas com melhor pontuação em cada categoria avançam para a segunda fase, quando apresentam o chamado Book de Evidências, comprovando as informações declaradas por meio de documentos, registros, fotos, publicações e outros materiais válidos.

Nesta edição, o Prêmio Acirp contempla oito categorias: Agronegócio, Comércio, Indústria, Jovem Empreendedor, Micro e Pequena Empresa, Mulher Empreendedora, Serviços e Tradição. Essa diversidade reflete a própria composição da economia regional.

Empreender exige coragem. O empresário brasileiro convive com burocracia, carga tributária complexa, oscilações econômicas, mudanças no comportamento do consumidor e necessidade constante de adaptação tecnológica. Mesmo diante desse cenário, milhares de empresas seguem investindo, contratando, inovando e acreditando na cidade. Valorizar esse esforço é valorizar quem move a economia todos os dias.

O Prêmio Acirp é, antes de tudo, uma celebração ao mérito. Mérito de quem planeja, assume riscos, melhora processos, capacita equipes, atende melhor seus clientes e entende que crescer exige responsabilidade, visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento coletivo.

Ao realizar mais uma edição da premiação, a Acirp reafirma sua confiança no empresariado de São José do Rio Preto e região. Mais do que reconhecer vencedores, queremos estimular uma cultura empresarial baseada em excelência, gestão, inovação e impacto positivo. Porque uma cidade forte se constrói com empresas fortes. E empresas fortes se constroem com trabalho, responsabilidade, coragem e mérito.

Daniela Brandi

Vice-presidente da Acirp