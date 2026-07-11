Reconhecimento não se compra, se conquista

Em uma economia cada vez mais competitiva, reconhecer empresas que constroem resultados consistentes, geram empregos, inovam, investem em gestão e contribuem para o desenvolvimento da cidade não é apenas uma homenagem. É uma forma de valorizar, publicamente, quem ajuda a movimentar Rio Preto todos os dias.

O Prêmio Acirp chega à sua 68ª edição com esse propósito: destacar empresas que não apenas permanecem no mercado, mas que auxiliam a qualificá-lo. Desde 1956, mais de 500 empresas já foram reconhecidas por sua trajetória, sua capacidade de gestão, sua relevância econômica e sua contribuição para a sociedade. Esse histórico faz da premiação um dos mais importantes símbolos do empreendedorismo regional.

Mas é importante reforçar: o Prêmio Acirp não é uma vitrine comprada. É uma conquista construída. Seu valor está justamente na meritocracia, na avaliação criteriosa e na capacidade de revelar empresas que se destacam por práticas reais, resultados comprovados e visão de futuro.

Em tempos em que a imagem empresarial muitas vezes é medida apenas pela exposição, a premiação segue outro caminho. Ela olha para o interior das empresas. Avalia estrutura, processos, qualidade, gestão de pessoas, relacionamento com clientes, inovação, investimentos, sustentabilidade, associativismo e responsabilidade socioeconômica. Ou seja, reconhece não apenas quem aparece mais, mas quem entrega mais. Não apenas quem cresce, mas quem cresce com consistência, responsabilidade e impacto.

As inscrições para a edição 2026 estão abertas até o dia 24 de julho, e esse período representa muito mais do que uma etapa formal de participação. Ele é uma oportunidade para cada empresário refletir sobre a própria gestão, revisitar seus processos, identificar seus diferenciais e compreender, com mais clareza, os pontos que ainda podem ser aprimorados.

A metodologia da premiação foi desenhada para funcionar também como uma ferramenta de diagnóstico empresarial. Na primeira fase, as empresas respondem a um formulário com 61 perguntas, distribuídas em oito eixos temáticos: apresentação da empresa; estrutura física; controle, processos e qualidade; gestão de pessoas; comunicação e relacionamento com clientes; inovação e investimentos; sustentabilidade empresarial; e associativismo e relacionamento com a Acirp.

Ao responder a esse formulário, o empresário é levado a olhar para sua organização com profundidade. Independentemente do resultado, participar já significa submeter a empresa a uma análise qualificada sobre sua gestão. Após essa etapa, as empresas com melhor pontuação em cada categoria avançam para a segunda fase, quando apresentam o chamado Book de Evidências, comprovando as informações declaradas por meio de documentos, registros, fotos, publicações e outros materiais válidos.

Nesta edição, o Prêmio Acirp contempla oito categorias: Agronegócio, Comércio, Indústria, Jovem Empreendedor, Micro e Pequena Empresa, Mulher Empreendedora, Serviços e Tradição. Essa diversidade reflete a própria composição da economia regional.

Empreender exige coragem. O empresário brasileiro convive com burocracia, carga tributária complexa, oscilações econômicas, mudanças no comportamento do consumidor e necessidade constante de adaptação tecnológica. Mesmo diante desse cenário, milhares de empresas seguem investindo, contratando, inovando e acreditando na cidade. Valorizar esse esforço é valorizar quem move a economia todos os dias.

O Prêmio Acirp é, antes de tudo, uma celebração ao mérito. Mérito de quem planeja, assume riscos, melhora processos, capacita equipes, atende melhor seus clientes e entende que crescer exige responsabilidade, visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento coletivo.

Ao realizar mais uma edição da premiação, a Acirp reafirma sua confiança no empresariado de São José do Rio Preto e região. Mais do que reconhecer vencedores, queremos estimular uma cultura empresarial baseada em excelência, gestão, inovação e impacto positivo. Porque uma cidade forte se constrói com empresas fortes. E empresas fortes se constroem com trabalho, responsabilidade, coragem e mérito.

Daniela Brandi

Vice-presidente da Acirp