Raízes que movem Rio Preto

Rio Preto consolidou-se como polo regional de comércio, serviços, saúde, educação, agronegócio, tecnologia e eventos. Essa trajetória nasceu da coragem de quem empreendeu, da força das entidades e do trabalho de gerações.

Temos base sólida e condições de alcançar um patamar mais elevado. Para isso é preciso direção, ambiente favorável e capacidade de transformar potencial em resultado.

Assumo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo com esse compromisso. Agradeço ao prefeito Coronel Fábio Candido pela confiança e pela missão de fortalecer uma área estratégica para o futuro de Rio Preto.

Registro meu respeito aos secretários que me antecederam, Mário Welber e Fernando Marques. Desenvolvimento se faz com continuidade e disposição para avançar a partir do que já foi construído.

O papel da Secretaria é fomentar negócios, fortalecer o ambiente empreendedor, ouvir cadeias produtivas, aproximar entidades, universidades, investidores e poder público, além de projetar Rio Preto além dos seus limites.

Nessa caminhada, o CIESP Noroeste Paulista, a ACIRP e as demais entidades terão papel fundamental. Indústria, comércio, serviços, tecnologia, turismo e agronegócio precisam construir uma agenda comum.

Rio Preto precisa valorizar quem já acreditou nela. Buscar novos investimentos é importante, mas é essencial cuidar de quem permaneceu, modernizou seus negócios e sustentou a economia local.

Também precisamos recuperar a ambição pelo Centro. Ele não pode ser tratado como passado. Precisa voltar a ser ativo. Incentivos responsáveis e segurança jurídica podem devolver movimento.

Desenvolvimento também depende de qualidade de vida. O Smart Rio Preto ajuda a construir uma cidade segura. Quando as pessoas se sentem seguras, circulam mais, consomem mais e fortalecem o comércio.

O turismo será tratado como atividade econômica estratégica. Eventos, hotelaria, gastronomia, cultura, esporte, saúde, negócios e serviços movimentam a cidade.

Desenvolvimento Econômico deve caminhar ao lado de Planejamento, Fazenda, Obras, Trabalho, Educação, Segurança Pública, Meio Ambiente e Turismo.

Carrego comigo o exemplo da minha mãe, Yolanda Chibily Bassitt, ex-presidente da ACIRP e também ex-secretária de Desenvolvimento Econômico. Com ela aprendi que amar uma cidade é participar da construção.

No novo cargo, quero construir minha própria trajetória com escuta, presença, ousadia e trabalho. Rio Preto precisa preparar o futuro acreditando na sua força.

Cláudia Bassitt

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo