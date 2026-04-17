Raízes & Rotas

Nos últimos anos, a transformação digital se tornou praticamente um mantra no mundo corporativo. Fala-se com frequência sobre inteligência artificial, automação, analytics e inovação como pilares indispensáveis para o crescimento das empresas. No entanto, há uma dimensão essencial desse debate que muitas vezes fica em segundo plano: a solidez das bases que precisam sustentar essa transformação.

Antes de qualquer investimento em tecnologia, é preciso olhar para as raízes da organização. Dados demonstram que empresas que crescem consistentemente não são aquelas que apenas adotam ferramentas modernas, mas sim as que constroem fundamentos sólidos, com processos bem definidos, dados estruturados e, principalmente, pessoas preparadas e engajadas.

A qualidade dos dados, por exemplo, é um dos principais gargalos silenciosos das organizações. Até aqui, já sabemos que não há inteligência artificial capaz de gerar bons resultados quando alimentada por informações desorganizadas, inconsistentes ou incompletas. A promessa tecnológica perde força quando a base não sustenta a análise. Nesse cenário, a tecnologia deixa de ser um diferencial e é apenas um custo elevado com baixo retorno.

Da mesma forma, processos frágeis ou pouco claros comprometem qualquer tentativa de automação. Por isso, revisitar fluxos, eliminar redundâncias e estabelecer padrões consistentes é um passo indispensável antes de qualquer avanço tecnológico.

Mas talvez o ponto mais crítico, e menos tangível, seja o fator humano. São as pessoas que interpretam dados, executam processos e dão sentido à tecnologia. Diante disso, sem uma cultura organizacional forte, orientada à responsabilidade, colaboração e aprendizado contínuo, nenhuma transformação digital se sustenta a longo prazo. A tecnologia, nesse contexto, deve ser vista como um meio, não como o fim.

Exemplos de sucesso que demonstram que empresas que colocam as pessoas no centro, investem no desenvolvimento de competências e criam ambientes onde a inovação não é apenas implementada, mas compreendida e potencializada por quem a utiliza, estão extraindo o verdadeiro valor das ferramentas digitais.

Mais do que correr para adotar as últimas tendências de inteligência artificial, as organizações precisam fazer um movimento, muitas vezes menos visível, porém muito mais estratégico, de fortalecer suas raízes. Estruturar dados, consolidar processos e cultivar uma cultura sólida não devem ser tratadas como etapas opcionais, e sim como pré-requisitos para a transformação. A verdadeira transformação digital não começa na tecnologia. Ela começa na base. E são essas raízes bem construídas que permitirão que qualquer inovação, de fato, floresça e gere resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Tainara Nogaroto Mantovani

Líder Geral da GVC Soluções em Cobrança, do Grupo Rodobens