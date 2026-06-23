Rádio Pirata – 40 Anos

Há discos importantes. Há discos históricos. E há aqueles raros álbuns que conseguem capturar o espírito de uma época. “Rádio Pirata ao Vivo” pertence a essa categoria. Ainda era o tempo do vinil e da fita cassete. O CD mal existia. 40 anos depois, continua sendo o álbum ao vivo mais vendido do rock brasileiro. Mais do que o principal disco da banda RPM, ele traduziu um país recém-saído do movimento das “Diretas Já” e que começava a respirar uma nova forma de democracia.

Tudo começou com um fato improvável: uma gravação ao vivo da música “London, London” (1971), de Caetano Veloso. A versão feita pelo RPM passou a tocar intensamente nas rádios, embora não existisse em disco. Diante do fenômeno, a gravadora decidiu lançar um álbum da banda ao vivo. O resultado superou todas as expectativas. Em poucas semanas, o disco transformou Paulo Ricardo, Luiz Schiavon, Fernando Deluqui e Paulo Pagni em ídolos de massa, algo incomum para uma banda de rock nacional.

O repertório foi bem escolhido. Tinha músicas da banda já consagradas como “Olhar 43”, “A Cruz e a Espada” e “Revoluções por Minuto”, lançadas em 1985 e que já faziam sucesso. Também tinha as inéditas: “Alvorada Voraz” e “Naja”. Havia ainda espaço para as regravações de “London, London” e “Flores Astrais” (1974), dos Secos e Molhados. O RPM também trazia o virtuosismo dos teclados de Schiavon, a presença de palco de Paulo Ricardo e uma produção sofisticada dos espetáculos. Para o incipiente rock brasileiro, parecia algo grandioso.

A faixa-título sintetiza o espírito do disco. Em “Rádio Pirata”, a invasão das ondas radiofônicas funciona como metáfora de contestação e liberdade. A letra fala do surgimento das rádios piratas, que desafiaram o controle estatal sobre a comunicação e simbolizavam uma juventude que queria ocupar espaços, questionar autoridades e fazer sua própria voz ser ouvida. Quando a canção sugeriu que “a revolução está no ar”, o rádio deixou de ser apenas um aparelho e passou a representar a possibilidade de transformação cultural e política.

O impacto foi enorme. Os shows lotavam e o RPM alcançou um nível de popularidade inédito para roqueiros. Alguns críticos definiram o fenômeno como uma espécie de “Beatlemania tropical”. Talvez pareça exagero para quem não viveu os anos 1980, mas basta lembrar que três milhões de brasileiros compraram o disco em uma época sem internet, streaming ou redes sociais.

“Rádio Pirata ao Vivo” foi uma das trilhas sonoras da redemocratização. O álbum traduziu um país que saía do silêncio, redescobria o debate público e acreditava que a mudança era possível. Por isso, sua importância vai além das cifras de venda ou dos recordes de público. O RPM captou um momento histórico em que música, juventude e liberdade falavam a mesma língua.

TOUFIC ANBAR NETO

Médico-cirurgião, diretor da Faceres, escritor e membro da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura (Arlec). Escreve quinzenalmente neste espaço às quartas-feiras