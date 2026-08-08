Que tal um exame de consciência do ‘Brasil cristão’?

No Brasil, quem nasce em uma família pobre tem apenas 1,58% de chance de concluir um curso superior. Em outras palavras, para cada cem crianças pobres, noventa e oito jamais cruzarão o palco de uma formatura universitária.

Os dados são do novo Atlas da Mobilidade Social, plataforma pública desenvolvida pelo Instituto IMDS em parceria com a Prospera Lab. Entre os jovens da classe média, a probabilidade chega a também humilhantes 4,17%.

Não estamos falando de inteligência. Nem de esforço. Nem de mérito. Estamos falando do CEP onde alguém nasceu. Da renda da família. Da cor da pele. Das oportunidades que nunca chegaram.

São números que deveriam envergonhar uma nação inteira. Porque nenhum pai olha para um filho recém-nascido e deseja que ele tenha apenas 1,58% de chance de realizar seus sonhos. Nenhuma mãe embala um bebê imaginando que seu destino já foi praticamente decidido pelo contexto social.

Ainda assim, aceitamos isso com uma serenidade assustadora.

Somos um país profundamente religioso. Igrejas lotam. Bíblias são vendidas aos milhões. Versículos circulam diariamente nas redes sociais. Políticos juram defender valores cristãos.

Mas os números de mobilidade social no Brasil revelam menos sobre economia do que sobre a distância entre aquilo que professamos e aquilo que praticamos.

Porque amar a Cristo não é apenas frequentar um templo. É construir uma sociedade onde o filho do pedreiro receba a mesma educação que gostaríamos para o nosso filho.

Talvez seja justamente aí que nossa geração esteja falhando.

Transformamos a caridade em esmola ocasional e esquecemos que não existe verdadeira caridade sem justiça social. É mais fácil distribuir uma cesta básica do que lutar para que ela deixe de ser necessária.

É mais confortável doar um agasalho do que enfrentar as estruturas que condenam milhões de brasileiros a um inverno permanente de oportunidades.

O drama dessa estatística não está apenas nos números. Está nas crianças que nunca aparecerão neles. Na menina brilhante que jamais descobrirá seu talento porque abandonará a escola para ajudar em casa. No garoto que poderia ser médico, engenheiro, cientista ou professor, mas cuja genialidade será desperdiçada porque nasceu no lado errado da desigualdade.

O cristianismo nunca foi apenas uma promessa de céu. Foi, essencialmente, um projeto de humanidade. A desigualdade não mata apenas pessoas. Sepulta futuros.

Talvez, quando Jesus disse que tudo o que fizermos ao menor dos nossos irmãos estaremos fazendo a Ele, estivesse justamente nos advertindo sobre os dias de hoje.

Dias em que uma estatística deixa de ser um gráfico e passa a ser um espelho. E o reflexo que ela devolve é doloroso.

Se, dois milênios depois do Sermão da Montanha, ainda aceitamos que o destino de uma criança seja decidido antes mesmo de ela aprender a escrever o próprio nome, talvez a pergunta mais importante não seja se o Brasil é um país cristão.

A pergunta é outra: quanto do cristianismo realmente chegou às nossas decisões, às nossas prioridades e às nossas instituições?

Jurandyr Bueno

Jornalista e especialista em Relações Governamentais e projetos para o Terceiro Setor