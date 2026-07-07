Que peito!

É um descalabro a notícia publicada na imprensa no final de semana, dando conta de que um endereço que era usado para o tráfico de drogas no Bairro Boa Vista, em nossa cidade, tinha um painel enorme na parede da piscina com a imagem do maior narcotraficante da América, Pablo Escobar. E com estrutura sofisticada munida de sistema de câmera de segurança.

E vem o Governo Federal contestar o governo do presidente Trump contra o crime organizado.

Waldner Lui, Rio Preto

Economia

O Descondenado disse: "O gostoso era viajar o mundo falando mal do Brasil. A gente inventava números e se alguém pedia a fonte, não tinha." Parece que o encantador de serpentes, para não falar outra coisa, fez escola, porque ainda há pessoas acreditando que a economia está uma maravilha, que está bombando.

Para afirmar isso, baseiam-se em supostos números de agências que foram aparelhadas pelo PT, tanto é que diversos funcionários do IBGE pediram a substituição da diretoria por não concordarem com os métodos utilizados para a pesquisa de dados, como, por exemplo: não considerar os beneficiários do Bolsa Família como desempregados, e olha que são 20 milhões de famílias beneficiadas. Se considerarmos apenas 3 adultos por família (pai, mãe e um filho), seriam 60 milhões de desempregados que, para o IBGE, estão empregados.

Quem vive o seu melhor momento econômico é o Descondenado e sua excelentíssima esposa Janja. Ele usando relógio de 70 mil e tênis de 12 mil e ela usando sapato de 8 mil. Eles usufruindo dos hotéis mais luxuosos do mundo, gastando 7 bilhões em viagens e 1,4 bilhão no cartão corporativo, valor maior que a soma dos cartões da Dilma, Temer e Bolsonaro, isso tudo do seu, do meu e do nosso dinheiro.

Se a economia está bombando, como explicar 82 milhões de inadimplentes? 59% da população que afirma ter renda insuficiente? Recorde de empresas em recuperação judicial? Empresas migrando para o Paraguai? Valor da carne? Empresas fechando as portas?

Convido os seguidores do Pinóquio a saírem das redes sociais para conhecer o Brasil real. Converse com os comerciantes e com os representantes de vendas, observem o número de empresas fechadas e os imóveis para locação, vejam o movimento no comércio e nos shoppings.

A propósito, quando será a colheita? Por que todo ano o Pinóquio diz que está plantando para colher no ano seguinte... espere sentado a sua colheita, porque ele e a família já fizeram a colheita deles com os escândalos do Mensalão, Petrolão e INSS.

Miguel Freddi, Rio Preto