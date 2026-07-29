Quando a escola forma famílias

O futuro da educação brasileira atravessa um momento crítico, tensionado entre a lógica mercantil neoliberal e a necessidade de uma formação humana emancipatória. As reformas de "terceira geração" têm focado na competitividade e na eficiência gerencial, reduzindo o aluno a "capital humano" e a escola a uma quase empresa. Contudo, as fontes demonstram que o desempenho escolar é drasticamente afetado por fatores extraescolares, como o capital econômico, humano e cultural das famílias. Diante desse cenário de desigualdade persistente, proponho uma reconfiguração da escola pública como um centro de promoção de capitais para toda a comunidade.

A universalização do acesso no Brasil, embora próxima de 100% no ensino fundamental, não garantiu a democratização do conhecimento. O sistema falha em corrigir distorções relacionadas à cor, ao gênero e à renda, funcionando, muitas vezes, como um mecanismo de reprodução social. Para romper esse ciclo, é urgente a implementação do ensino integral. Minha proposta expande essa ideia: a escola deve ser o lócus da inclusão e do aperfeiçoamento profissional dos pais. Enquanto os filhos estudam em tempo integral, as prefeituras e os estados devem oferecer, na mesma unidade, cursos de qualificação profissional e EJA para as famílias. Essa medida eleva o capital humano dos pais, que passam a servir de exemplo prático aos filhos.

Complementarmente, é necessária uma política de incentivo à leitura pelo exemplo. Proponho que os municípios instituam benefícios sociais e fiscais para pais que comprovarem a leitura de obras indicadas por órgãos educacionais, mediante resumos ou avaliações. Essa estratégia visa aumentar o capital cultural do ambiente doméstico, transformando o hábito de ler em uma prática familiar valorizada e recompensada pela gestão pública.

Essa proposta exige a superação da "prefeiturização", a mera transferência de encargos sem recursos, em favor de um verdadeiro Regime de Colaboração e de um Sistema Nacional de Educação articulado. A participação social, por meio dos Conselhos Municipais e dos Conselhos de Controle Social, deve ser fortalecida para garantir transparência.

Em suma, para que a escola pública brasileira deixe de ser um "campo de negócios" e se torne um instrumento de justiça social, ela deve abraçar a família em sua integralidade. Ao promover os capitais humano e cultural dos pais, criamos um ecossistema educacional em que o sucesso do estudante não seja determinado por sua "circunstância de nascimento", mas pela força de uma rede pública solidária e transformadora.

Tiago Cesar Miguel Kapp

Empresário e Estudante Universitário