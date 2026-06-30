Quando a construção cresce, toda a região prospera

Há um indicador que costuma antecipar o desenvolvimento de uma cidade: o ritmo dos canteiros de obras. Quando a construção civil cresce, não avançam apenas os edifícios. Crescem o emprego, a renda, o consumo, os investimentos e a confiança. Poucos setores irradiam tantos efeitos positivos sobre a economia quanto a construção.

Segundo o Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, a construção civil gerou 143.547 empregos formais entre janeiro e abril de 2026, o melhor resultado para um primeiro quadrimestre desde o início da série histórica. O setor reúne mais de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada e responde por cerca de 20% dos empregos formais criados no país. Para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), esses números confirmam a capacidade do setor de sustentar o crescimento econômico mesmo em um cenário de juros elevados.

Nesse contexto, Rio Preto destaca-se nacionalmente. O município registrou 1.980 novos empregos formais na construção até abril, recorde histórico para o período, superando a marca de 2022. O resultado reflete uma economia regional diversificada, capaz de atrair investimentos e consolidar-se como um dos principais polos de desenvolvimento do interior paulista.

Esse desempenho tem explicação. Rio Preto combina expansão imobiliária, diversificação econômica, localização estratégica e forte demanda por habitação nas diversas camadas de renda. Levantamentos da Abrainc mostram que o déficit habitacional brasileiro continua elevado, enquanto as cidades médias seguem concentrando parte importante dos novos empreendimentos. Quando existe um ambiente favorável aos investimentos, a construção responde rapidamente, gerando empregos e ativando a sua extensa cadeia econômica.

Cada emprego criado representa sustento financeiro às famílias, qualificação e novas perspectivas. A construção civil continua sendo uma das maiores portas de entrada para o mercado formal de trabalho e uma poderosa ferramenta de inclusão social.

Ao mesmo tempo, o setor enfrenta desafios relevantes. A modernização da legislação urbana para acompanhar as novas demandas das famílias e a mudança de cultura do setor para crescer a industrialização e novas tecnologias nos processos construtivos.

Embora as empresas invistam na qualificação da mão de obra e ampliem a participação feminina, a dificuldade de atrair jovens para a atividade tornou-se um dos principais entraves ao crescimento da construção no Brasil.

Os resultados alcançados por Rio Preto mostram que a região vive um momento singular. O desafio agora é preservar um ambiente favorável aos investimentos para transformar esse ciclo de expansão em desenvolvimento duradouro. Afinal, quando a construção cresce de forma sustentável, não se constroem apenas cidades: constroem-se oportunidades, empresas, carreiras e um futuro mais próspero para toda a sociedade.

Rafael Luis Coelho

Diretor Regional do SindusCon-SP e da Citz Desenvolvimento Imobiliário