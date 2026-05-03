Projeto do governo estadual prevê R$ 1,2 bi para buscar água no rio Grande

BERLINDA

O feriado não suavizou nem um pouco a tensão no governo do Coronel Fábio Candido (PL) em função da enxurrada de críticas pelo convênio assinado pelo secretário de Saúde, Rubem Bottas, com a Santa Casa de Casa Branca. A contratação de R$ 11,9 milhões — sem licitação — para mutirão de 62,9 mil exames em três meses, anunciada na sexta, 24, criou crise no governo. E a Saúde já pagou R$ 4,7 milhões à Santa Casa. Já se fala que das duas uma: ou o secretário deixa o governo ou o convênio vai para o espaço. Por ora, a tendência é a segunda opção.

NO ATAQUE 1

Se na crise do IPTU, Valdomiro Lopes (PSB) foi o primeiro a puxar a fila de deputados da cidade a se posicionarem contra a nova Planta Genérica de Valores implantada em Rio Preto por meio de projeto do Executivo aprovado na Câmara, Itamar Borges (MDB) saiu na frente na crítica ao contrato com a Santa Casa de Casa Branca. O emedebista ocupou suas redes sociais na quinta, 30, para criticar o convênio sem licitação. Chamou de “contrato absurdo”.

NO ATAQUE 2

Neste sábado, 2, foi a vez de Valdomiro criticar a contratação. Em postagem no Instagram, o parlamentar afirmou que zerar a fila de exames deve ser uma prioridade, mas disse que o governo escolheu o “caminho errado”. “Prefeito, ainda dá tempo de corrigir. Cancele esse convênio”, declarou o deputado na postagem.

ELEVADOR

O elevador da Câmara, famoso por apresentar constantes falhas, será substituído. O Legislativo abriu uma concorrência que prevê gastos de até R$ 88 mil para contratar empresa que ficará a cargo de elaborar projeto de substituição do elevador e instalação de plataforma elevatória no Legislativo.

OBSOLETO

Na justificativa da contratação, o Legislativo cita a “necessidade de solucionar problemas estruturais relacionados ao elevador em operação no prédio principal, que apresenta condição que demanda substituição integral, seja em razão de obsolescência tecnológica, aumento da frequência de falhas, dificuldade de obtenção de peças de reposição, custos crescentes de manutenção”. Também aponta problemas de acessibilidade. Ou seja, a situação está precária, pelo visto.

BR-153

O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) protocolou uma indicação direcionada ao Ministério dos Transportes para que o governo federal implemente terceira faixa no trecho urbano da BR-153 que passa por Rio Preto. O deputado, que é de Rio Preto, pediu estudos técnicos para viabilizar a ampliação da capacidade da rodovia. Citou, por exemplo, que dados da Polícia Rodoviária Federal “reforçam o cenário de alerta”. Segundo o deputado, em 2025, foram registrados mais de 250 acidentes no trecho urbano.

GUARDA

Projeto do Executivo que segue na Câmara sem que seja votado entrou na pauta da sessão de terça, 5, mais uma vez. Será a sexta tentativa de aprovar, no mérito, projeto de lei que cria 50 vagas para a Guarda Municipal. Uma emenda do vereador João Paulo Rillo (PT) tenta ampliar o número para 90 agentes, mas há entendimento no governo de que a medida seria inviável.

DESOBRIGA

Projeto protocolado na Câmara de Rio Preto desobriga o uso de uniforme escolar na rede pública e privada de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida é autorizada, segundo iniciativa de Julio Donizete (PSD), com apresentação de laudo médico que comprove a necessidade da adaptação. A proposta será lida na terça, 5, e começa a tramitar na Casa.