Sobre a matéria “Polícia Civil prende autor de esquartejamento em Rio Preto”, parabéns pela ação, mas e essa vítima, meu Deus? Será que era tão insignificante assim para ninguém notar seu desaparecimento? Familiares? Vizinhos? Amigos? Que triste…

Amanda de Cássia Carlos, via Instagram

Prisão 2

Sobre a matéria “Polícia Civil prende autor de esquartejamento em Rio Preto”, por conta disso, temos que investigar a vida do cara antes de qualquer coisa. Esse daí nem era para estar contratado numa empresa; que perigo para os outros funcionários.

Isabela Loredo do Amaral, via Instagram

Viagem 1

Sobre a matéria “Coronel Fábio Candido se reuniu com Eduardo Bolsonaro nos EUA durante férias de dois dias”, eita lasqueira, um pior do que o outro, e Rio Preto segue abandonada. Falando nisso, cadê os uniformes, seu prefeito? O ano já está acabando e até agora nada com nada e está fazendo nada. O linhão está parecendo a Cracolândia e outros lugares também. Traduzido, a cidade inteira abandonada.

Elisandra Ribeiro, via Instagram

Viagem 2

Sobre a matéria “Coronel Fábio Candido se reuniu com Eduardo Bolsonaro nos EUA durante férias de dois dias”, enquanto Rio Preto enfrenta problemas na saúde, mobilidade, infraestrutura e outros desafios do dia a dia, o prefeito tira férias para viajar aos Estados Unidos em busca de orientações para uma campanha presidencial. Quem foi eleito para administrar a cidade deveria estar trabalhando para resolver os problemas da população, não priorizando articulações político-partidárias fora do país. A população espera resultados concretos para Rio Preto, e não agendas que pouco contribuem para melhorar a vida dos rio-pretenses.

João Victor Donaire, via Instagram