Previdência

Não passam dois anos e um assunto é certo. Refiro-me à Riopretoprev. E problemas financeiros, de caixa. Um problema privado que é lançado às costas dos contribuintes rio-pretenses. E sem nos consultar. Um problema que as administrações não procuraram solução definitiva - ou não a queriam. E continuam não querendo.

O remédio é o de sempre, o mais fácil: vender imóveis públicos, ou seja, dos munícipes. Creio que perdemos locais para educandários em geral, praças para o lazer, ambulatórios, escolas profissionalizantes, etc. E perderemos. O dr. Benedito, salvo engano, proficiente na matéria, em vezes passadas demonstrou claramente, nas páginas do Diário, uma miríade de equívocos nas condutas dos administradores em torno dessa questão. O famoso empurrar com a barriga, confiando que a bomba vai explodir mais à frente em mãos de outras autoridades, prevalece seguidamente. Rotina consagrada.

Esta administração, como as anteriores, não almeja dar solução séria, com temor reverencial às pressões de seu corpo funcional. Resulta, assim, numa crise eterna, pior, se intensificando com resultado devastador ao erário público (nosso).

Faço apenas um apelo às magnas autoridades atuais: não vendam os prédios da sede da prefeitura e da Câmara Municipal. Nada especial. Só uma questão de mero simbolismo, digamos assim...

Luiz Melo, Rio Preto

Emendas

Sobre a notícia "Decisão de Flavio Dino de bloquear bens de cacique do PL lista emendas de deputado federal do PL", essas emendas deveriam ser extintas. Se o deputado quer trabalhar se beneficiando do orçamento do Executivo, tente se eleger para cargos do Executivo. Deputado tem que elaborar leis e, principalmente, fiscalizar a aplicação do orçamento do Executivo e do Judiciário. E não o faz por ser autor de emendas que beneficiam a esses poderes. Isso só cria corrupção e tem que acabar, virou um balcão de negócios.

José Luiz Alves, via Instagram

Superação

Sobre a reportagem "Abimael deixa as ruas de Rio Preto para cursar Direito", parabéns pela determinação, força e muita fé! Aproveite as oportunidades. Deus abençoe e seja seu guia em todos os momentos.

Rozely Talhaferro, via Instagram