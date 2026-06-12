Por que você nunca ouviu falar em Alcione Albanesi?

Provavelmente, você sabe quem lidera os tópicos mais comentados do dia nas redes sociais. É muito provável que conheça o último escândalo envolvendo um influenciador digital, a nova contratação milionária do futebol ou a polêmica política do momento. Consumimos, sofremos e nos indignamos com o efêmero. Dedicamos nosso ativo mais precioso - a nossa atenção - a um espetáculo irrelevante que esqueceremos na próxima semana.

E, no entanto, você continua sem saber quem é Alcione Albanesi.

Essa desconexão não é um mero acaso; é o sintoma agudo de uma sociedade que perdeu o senso de proporção e a capacidade de reconhecer a verdadeira grandeza. Enquanto gastamos horas debatendo narrativas artificiais em telas de vidro, a trajetória de Albanesi se constrói na solidez da realidade mais dura do país. E o fato de ela permanecer desconhecida da maioria de nós deveria nos causar um incômodo profundo.

A história de Alcione desafia a lógica linear do sucesso corporativo tradicional. Empresária de vanguarda, ela fundou e consolidou a FLC, liderando o mercado nacional de iluminação com o pragmatismo e a visão que o ambiente de alta competitividade exige. Tinha diante de si o roteiro previsível das elites econômicas: o usufruto dos privilégios que a prosperidade material assegura.

Contudo, há mais de três décadas, um deslocamento geográfico alterou definitivamente o seu eixo existencial. Ao deparar-se com o isolamento do sertão nordestino, um território marcado pela escassez crônica e pela invisibilidade estatística, Alcione não testemunhou apenas a miséria; ela enxergou indivíduos. Compreendeu que a fome e a falta de perspectiva daquelas famílias não eram fatalidades climáticas, mas o resultado de uma histórica indiferença social.

O que começou como uma mobilização solidária entre amigos converteu-se em um dos modelos de desenvolvimento social mais robustos do país: a organização Amigos do Bem.

Mas a provocação mais profunda que a vida de Alcione nos faz não reside apenas na escala do que construiu, e sim na renúncia que o viabilizou. No auge de sua carreira empresarial, ela operou uma escolha que subverte a obsessão contemporânea por status: desfez-se da gestão de sua companhia para entregar-se, em tempo integral, aos mais pobres entre os pobres. Ela trocou a métrica do lucro pela métrica do impacto humano.

Enquanto o mundo mede o sucesso pelo volume de seguidores e pelo alcance de marcas pessoais, a vida de Alcione Albanesi se baliza pelo número de vidas que deixaram de ser invisíveis. Ela optou por ser necessária em vez de ser celebrada.

Hoje, o trabalho estruturado pela Amigos do Bem alcança mensalmente mais de 150 mil pessoas nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco. Não se trata de assistencialismo efêmero, mas de um ecossistema de transformação sustentável. Ali, onde o solo parecia condenado ao abandono, foram erguidos centros educacionais, indústrias de beneficiamento de castanha, plantações e sistemas de captação de água. Não há milagres nesse processo. O que existe é a aplicação rigorosa de governança, metas e eficiência administrativa convertidas em ação prática.

O silêncio que cerca o nome de Alcione Albanesi nos bastidores da grande mídia e das conversas cotidianas revela o quanto somos moldados pelo ruído e pela superficialidade. Se o Brasil cultivasse uma relação de genuína reverência pelos seus melhores exemplos, o nome de Alcione estaria inscrito no cerne do nosso repertório educacional e institucional.

O bem verdadeiro opera em uma frequência discreta; ele reconstrói estruturas no silêncio, longe dos holofotes do espetáculo. Olhar para a obra de Alcione é um convite para repensarmos para onde estamos direcionando nossos olhos, nossas vidas e a nossa própria indignação.

Felizmente, sempre há tempo de mudar o foco.

Jurandyr Bueno

Jornalista e especialista em Relações Governamentais e projetos para o Terceiro Setor