Por que um escritor precisa de sindicato?

Porque o escritor não é apenas alguém que escreve por vocação ou participa da vida literária. É também um profissional que produz valor, assina contratos, licencia direitos, presta serviços, recebe remuneração e enfrenta relações econômicas muitas vezes desiguais diante de editoras, plataformas, empresas e instituições.

Academias de letras, associações culturais, clubes de escritores e coletivos literários cumprem papéis importantes na promoção da literatura, na convivência entre autores e na circulação de obras. O sindicato tem uma função diferente: organizar e representar profissionalmente a categoria, defender direitos e condições de trabalho e atuar coletivamente onde a ação isolada de cada escritor costuma ter pouca força.

Muitas questões que afetam um autor individualmente são, na verdade, problemas de toda a categoria: contratos desequilibrados, remuneração insuficiente, inadimplência, uso não autorizado de obras, precarização do trabalho intelectual, mudanças no mercado editorial e utilização de conteúdos por plataformas digitais e sistemas de inteligência artificial.

Nessas situações, a organização coletiva permite transformar dificuldades individuais em pautas comuns de negociação, representação e defesa de direitos. Filiar-se a um sindicato significa, portanto, fortalecer uma estrutura capaz de falar em nome dos escritores perante o poder público, empresas, instituições culturais e agentes do mercado.

Quanto maior e mais representativo for o sindicato, maior será sua legitimidade para negociar, propor políticas públicas, defender direitos autorais e reivindicar melhores condições para o exercício profissional da escrita.

O Sindicato de Escritores pode ainda atuar diante das novas formas de criação, circulação e exploração de conteúdos, inclusive em plataformas digitais e sistemas de inteligência artificial. Pode representar a categoria, participar de debates sobre políticas públicas, defender remuneração justa e direitos autorais, promover formação profissional e ampliar oportunidades de trabalho para escritores.

O SINDEESP parte de uma ideia simples: escrever é criação, mas também é trabalho. E quem trabalha com a palavra precisa não apenas de leitores e reconhecimento, mas também de direitos, representação e capacidade coletiva de defender sua profissão.

Carlos Seabra

Presidente do Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo.