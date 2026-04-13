Por que o celular não é uma célula do meu corpo

O debate sobre a proibição do uso de celulares em sala de aula permanece atual no contexto educacional. Embora não seja uma “célula” do corpo humano, o celular tornou-se um elemento indispensável na vida dos estudantes, estando profundamente integrado ao cotidiano. Por isso, sua ausência no ambiente escolar causa estranhamento, evidenciando o nível de dependência que se estabeleceu em relação a essa tecnologia.

Desde a década de 1990, previsões tecnológicas já apontavam para a miniaturização dos computadores e sua inserção no cotidiano. Hoje, esses dispositivos cabem na palma da mão e permitem acesso imediato a informações, serviços e interações, sem a necessidade de deslocamento físico.

Nesse contexto, o celular representa um dos principais avanços tecnológicos da atualidade, sendo capaz de conectar o indivíduo a diversos espaços e experiências sem que ele saia de sua realidade física.

Entretanto, essa potencialidade apresenta uma contradição no ambiente educacional. Se, por um lado, o celular pode favorecer a autonomia do estudante na busca pelo conhecimento, por outro, seu uso inadequado em sala de aula compromete a atenção, a participação e o envolvimento com o processo de ensino-aprendizagem. Assim, o aluno, muitas vezes, torna-se disperso e pouco engajado.

A proibição do uso de celulares configura-se, portanto, como uma medida que busca preservar a qualidade da educação. Muitos estudantes, ao se desconectarem do ambiente da sala de aula, deixam de vivenciar plenamente as experiências educativas. Nesse sentido, cabe aos docentes e ao Estado não apenas restringir, mas também conscientizar sobre o uso adequado da tecnologia. A falta de engajamento compromete a construção de uma educação crítica, na qual o sujeito precisa estar inserido em sua realidade para transformá-la.

Ao estabelecer uma analogia entre o celular e uma célula do corpo humano, pode-se compará-lo, em seu uso inadequado, a uma célula doente, como no caso do câncer, que compromete o equilíbrio do organismo. De modo semelhante, o uso excessivo da tecnologia pode afetar o indivíduo e, consequentemente, a sociedade. Sob a perspectiva de Émile Durkheim, a sociedade funciona como um organismo no qual cada indivíduo exerce uma função; assim, um sujeito socialmente “doente” impacta o todo.

Por outro lado, em vez de ampliar o capital cultural, como propõe Pierre Bourdieu, o uso inadequado do celular pode intensificar a alienação, aproximando-se da crítica de Karl Marx sobre as desigualdades sociais. Nesse cenário, a tecnologia, que poderia ser instrumento de emancipação, acaba por reforçar desigualdades sociais.

Por isso, mais do que proibir o uso de celulares em sala de aula, é essencial promover uma educação que forme sujeitos críticos e conscientes. Cabe aos educadores não apenas restringir, mas incentivar os alunos a compreender e transformar a realidade em que vivem.

Tiago Cesar Miguel Kapp

Empresário e estudante universitário - Olímpia.