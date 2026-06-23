Quando a lavagem cerebral é bem feita, só desenhando para ver se as pessoas entendem os fatos. Lula foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade, pela justiça comum, com base em provas e delações premiadas de diversos companheiros. Isso é fato.

Em 2018, Bolsonaro foi eleito e, desde a sua posse, começou a perseguição da imprensa, que teve as verbas publicitárias cortadas, e também a perseguição do STF, que impediu Bolsonaro de nomear o diretor da PF, que a todo momento interferia em assuntos que não eram da sua alçada e todo dia dava X horas para ele se explicar, coisa que não vemos no governo atual, onde há “harmonia” entre os poderes. Isso é fato.

Com a “corda esticando” na relação entre poder executivo e o judiciário, o STF, com receio de ser dissolvido em virtude da pressão popular (“eu autorizo!”), procurou um candidato que pudesse fazer frente à reeleição do Bolsonaro em 2022 e, como ninguém se destacou, os seus “amiguinhos” do STF deram um jeitinho de descondená-lo, alegando que foi julgado em fórum indevido e que o juiz conversou com o promotor, ou seja, Lula não foi absolvido dos crimes cometidos, apenas deram um jeitinho brasileiro de colocá-lo em liberdade e elegível. Isso é fato.

Não contente de ter elegido a seu amiguinho, o STF deu um jeito de tirar Bolsonaro da vida política, baseado em uma única delação premiada onde o delator teve que fazer 9 versões de delações até chegar onde o STF queria. Isso é fato.

Bolsonaro não tinha mais foro privilegiado e foi julgado na 2ª turma do STF, composta pelos amiguinhos indicados pelo Lula, e não tendo a quem recorrer em 2ª instância. Isso é fato.

O juiz do caso foi a vítima, o investigador, o delegado, o promotor e o juiz do caso. Isso é fato.

Resumindo: a condenação do Bolsonaro teve diversas irregularidades e ele não tem a quem recorrer. Isso é fato. Entenderam ou vou precisar de todo o jornal para desenhar?

Miguel Freddi, Rio Preto

Bem-Estar

Sobre a Revista Bem-Estar ("Dos bares de Rio Preto ao reconhecimento nacional", do dia 21/6), muito me honra ter uma matéria com vocês. Muita gratidão por todo esse carinho de sempre. A todo o Grupo Diário, nosso muito obrigado.

Kleber Roversi, via Instagram