Poder do eleitor

Eleitor é aquele indivíduo que escolhe e, acima de tudo, é quem tem a obrigação de saber o que é de fato bom para o seu município, para o seu estado e para o seu país, de forma que as ações dos eleitos sejam principalmente focadas na maioria e, assim, a política poderia se encaixar numa prática solidária e humanitária.

Oxalá todos os eleitores tivessem a habilidade natural e imparcial de escolher aqueles que fossem os melhores e assim possuíssem as melhores intenções, construindo um elo forte de boas intenções a ser propagado em todas as esferas, para termos sempre eleitos pautados principalmente na verdade, na ética, na moral, na ordem e no progresso.

Às vezes tenho até vergonha desse tipo de pensamento, que parece antiquado para os dias atuais, e fico com a impressão de que essas palavras se resumem a apenas sonho de menino inocente. Uma vez ouvi a expressão “fulano está puxando a sardinha para o seu lado” e, mais tarde, fui compreender a expressão original, que é “puxar a brasa para a sua sardinha”.

Nos dias atuais, aprendi que a sardinha é o alimento de que precisamos e a brasa é o poder necessário para transformá-lo para a sociedade e deixá-lo pronto para consumo. As lideranças são aquelas que se assentam com a população ao redor da fogueira e, assim, conduzem o alimento ao ponto perfeito para o consumo, distribuindo o poder a todos de forma justa.

Que neste ano saibamos onde encontrar as informações verdadeiras e, principalmente, ao redor de que lideranças devemos nos assentar para termos uma partilha justa do poder.

Erasmo Dantas, Rio Preto

Copa

Sobre a notícia "Ação pinta rua de bairro de Rio Preto para a Copa do Mundo", sou da época em que a vizinhança se unia e todos participavam desta arte coletiva! Morava em São Paulo e era uma festa. Mesmo que o Brasil não ganhasse a Copa, ficava a arte, as cores e a união coletiva dos amigos e vizinhos! Quem reclama disso já morreu por dentro.

Marcos Rogério, via Instagram