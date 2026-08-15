Conjuntura

Poder do capital

O mundo contemporâneo é dominado pelo poder do capital; e pouco conhece os meandros da selvageria que comanda o mundo dos negócios

por Ary Ramos da Silva Júnior
Publicado em 14/08/2026 às 22:13Atualizado em 14/08/2026 às 22:23
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Ary Ramos da Silva Júnior (Ary Ramos da Silva Júnior)
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Vivemos numa sociedade interessante e preocupante e, ao mesmo tempo, marcada pela incerteza e instabilidade crescentes. Nesta comunidade, percebemos o domínio da tecnologia e dos valores materiais, onde o dinheiro e a ganância financeira predominam. Uma sociedade marcada por grandes contradições, onde a régua do sucesso está atrelada aos rendimentos, aos valores monetários, às propriedades, às ações, às obras de arte e atrelada aos bens de luxo. Nesta sociedade, os valores do sucesso estão no ter, no possuir ou, principalmente, no parecer ter.

Nesta sociedade, o poder do dinheiro é irrefutável, todos que os criticam são vistos como inimigos, delinquentes e devem ser eliminados, são aceitos os subservientes, os fracos e os entreguistas, aqueles que aceitam os valores da barbárie em prol de seu enriquecimento momentâneo, deixando os valores da solidariedade, da empatia e do humanismo e abraçam valores temporários e se esquecem de que a história seria cruel a estes personagens.

O mundo contemporâneo é dominado pelo poder do capital, o dinheiro compra consciência, adquire empresas e destrói os seus concorrentes, acreditando que foi uma gestão eficiente e profissionalizada e pouco conhece os meandros da selvageria que comanda o mundo dos negócios, marcado por sabotagem e por chantagem, comprando uma justiça ineficiente, cara e muitas vezes corrupta, utilizando o poder do capital para contratar profissionais capacitados tecnicamente e desprovidos de valores morais, com isso, perpetua as desigualdades, as violências simbólicas, gerando calafrios, medos e desesperanças.

Vivemos numa sociedade onde o poder do capital passou a controlar as mídias, a imprensa e as redes sociais, controlando as informações, impedindo as discussões saudáveis, limitando a liberdade e consolidando um verdadeiro pensamento único. Afinal, as grandes revistas, os canais de televisão e a chamada mídia tradicional passaram a ser comandados por agentes financeiros e grandes bancos de investimentos, controlando as redações, interditando o debate político, limitando as discussões econômicas, divulgando inverdades, espalhando fake news, dispensando profissionais que pensam diferente. Com isso, limitam o debate, o pluralismo e a imparcialidade.

Os valores da sociedade estão em constante transformação, as tradições estão sendo destruídas, os comportamentos estão em movimentação, as necessidades dos indivíduos estão sendo alteradas, o trabalho passou a ser o centro da vida cotidiana, as atividades profissionais, marcadas pela competição crescente e desigual, estão degradando as relações sociais e políticas, transformando os seres humanos em verdadeiros robôs e agora, na contemporaneidade, estes robôs estão passando a ocupar os espaços dos trabalhadores, gerando incertezas, medos e inquietações, que levaram o CEO do maior fundo de investimento do mundo, BlackRock, que administra mais de US$ 12 trilhões, a mostrar preocupação com o mercado de trabalho e a rápida ascensão da inteligência artificial.

Na sociedade contemporânea, as discussões se afastam dos interesses sociais, os medos contemporâneos crescem aceleradamente, as famílias estão assustadas com o futuro de seus filhos, o mundo do trabalho nos parece selvagem e alucinado, os relacionamentos humanos se concentram numa busca constante por interesses pessoais e imediatos, as discussões coletivas são deixadas de lado, as famílias estão se afastando constantemente, a classe política se compraz com seus ganhos pessoais e os pobres votam para perpetuar os ganhos daqueles que os escravizam. Estranha e perigosa modernidade…

Ary Ramos da Silva Júnior

Bacharel em Ciências Econômicas e Administração, Mestre, Doutor em Sociologia e professor universitário.