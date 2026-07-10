Perenidade do Rotary

Gerações se sucedem, desafios se transformam e o mundo muda, mas o ideal rotário permanece firme. A ética, a amizade, o companheirismo e o compromisso com o servir continuam inspirando homens e mulheres a promover a paz, desenvolver comunidades e transformar vidas. Essa fidelidade aos seus princípios explica a perenidade de uma instituição presente em mais de 200 países e regiões, reunindo cerca de 1,4 milhão de associados em aproximadamente 40 mil clubes.

Tenho o privilégio de pertencer a um clube que completa 91 anos de fundação. Ao longo dessas nove décadas, gerações de companheiros dedicaram parte de suas vidas ao voluntariado, deixando um legado de serviços prestados à comunidade e construindo uma história de solidariedade que atravessa o tempo.

Em um mundo marcado por profundas transformações sociais, econômicas e tecnológicas, poucas organizações conseguiram preservar sua identidade como o Rotary. Independentemente do país, da cultura, da religião ou do idioma, um rotariano encontra em qualquer clube os mesmos valores, os mesmos princípios éticos e o mesmo espírito de companheirismo. Essa unidade fortalece a organização e garante sua continuidade.

Uma das razões dessa longevidade está no modelo de renovação de suas lideranças. A cada 1º de julho inicia-se um novo ano rotário. Em todos os níveis, do presidente internacional aos presidentes dos clubes, novos dirigentes assumem a responsabilidade de conduzir a instituição durante um ano. Cada gestão imprime seu estilo, estabelece prioridades e trabalha sob um lema inspirador. Renovam-se os projetos, surgem novas ideias e novos desafios, mas permanecem inalterados os ideais que norteiam o Rotary desde sua fundação.

Esse sistema evita a acomodação, estimula a formação permanente de líderes, amplia o senso de responsabilidade e fortalece o compromisso de cada associado com o futuro da instituição. A tradição não impede a inovação; ao contrário, serve de alicerce para que novas gerações deem continuidade ao trabalho iniciado por seus antecessores.

Depois de 46 anos de vivência rotária, continuo convencido de que a verdadeira magia do Rotary não está apenas na grandiosidade de seus projetos, mas na capacidade de formar líderes, cultivar amizades, renovar esperanças e manter acesa, geração após geração, a chama do ideal de servir. É essa combinação entre valores permanentes e renovação constante que explica por que, passados 121 anos, o Rotary continua jovem, útil e indispensável às comunidades que serve.

Daniel de Freitas

Empresário, ex-presidente da Acirp, Rio Preto.



