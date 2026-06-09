Pequenas histórias de um ex-ferroviário - final

Chegamos ao momento esperado: a entrega do restauro das Estações Ferroviárias de São José do Rio Preto e de Engenheiro Schmitt.

A estação de Schmitt teve suas obras concluídas em maio de 2024. O momento foi emblemático, celebrando seu centenário com a presença emocionante de Maria Cecília Schmitt, bisneta do Engenheiro Karl Ernst Schmitt. Ao ser homenageada pelo prefeito Edinho Araújo, ela representou a história viva, retornando ao prédio que seu antepassado ajudou a consolidar.

Em 9 de novembro de 2024, inauguramos a Estação de São José do Rio Preto, com a viagem do Trem Caipira e a abertura do Museu Ferroviário. Destaca-se ainda o projeto do futuro auditório anexo, em parceria com a Rumo, e a “Casa do Artesão”, antiga residência do Chefe da Estação. Você já conhece esses espaços?

Quem tem parentes ferroviários sabe: “quem se envolve com os trilhos, jamais esquece o que passou”. Foram anos de aprendizado com uma equipe dedicada, amigos da Rumo e da ABPF. Trabalhar no resgate de um patrimônio tombado é, permitam-me, edificante.

O Estado, via SETUR-SP, apoia essa expansão pelo programa "SP Nos Trilhos". Temos orgulho de figurar ao lado de rotas como a “Maria Fumaça Campinas-Jaguariúna”, o “Trem de Guararema”, o “Expresso Turístico CPTM” e o “Trem Republicano”. O nosso, com sua identidade própria, só poderia ser o “Trem Caipira”.

Operando o Trem Caipira na malha da antiga EFA, vi o brilho nos olhos de quem matava a saudade e o encanto de quem subia em um carro de passageiros pela primeira vez. Eu mesmo tive a grata experiência de viajar no Expresso Azul, no último ano da FEPASA. Minha gratidão à equipe, à Rumo, ANTT, DNIT, ABPF e às empresas privadas da região que apoiaram este projeto.

Em paralelo, Rio Preto conquistou o título de MIT (Município de Interesse Turístico) e foi elevada à “Categoria A” pelo Ministério do Turismo.

E você, já visitou o Complexo da Estação Ferroviária de São José do Rio Preto, com sua arquitetura Art Déco, seu Museu Ferroviário e a Casa do Artesão? No complexo, nesse dia 6 de maio foi inaugurada o auditório do Museu, denominado “Sala Multiuso Novos Rumos” que também vale muito a pena ver, esse espaço é fruto da parceria com a Rumo Logística e propiciará vivências tais como Oficinas, Colóquios, Exposições e Cinema!

Encerro aqui meus relatos da experiência através das “Pequenas histórias de um ex-ferroviário”. Minha imensa gratidão a todos!

Arlindo Lima

Turismólogo e Consultor Empresarial. Ex-Coordenador do Depto. de Turismo da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo. Ex-Chefe de Trem.