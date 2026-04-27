Pequenas histórias de um ex-ferroviário - 5ª parte

No episódio anterior, eu abordava a importância da preservação do nosso patrimônio histórico, com destaque para as estações ferroviárias de São José do Rio Preto e de Engenheiro Schmitt, ambas tombadas pelo COMDEPHACT.

Mas é importante refletir: quem foi o engenheiro Schmitt? O distrito deve seu nome a Karl Everhard Jacob Schmitt, engenheiro civil formado pela Escola Politécnica. Diferente de um colonizador tradicional, Schmitt foi o viabilizador técnico do nosso progresso. Entre 1907 e 1912, ele chefiou a implantação dos trilhos da Estrada de Ferro Araraquarense (EFA).

Do Ipezal à Estação: sob sua supervisão, a antiga "Parada do Ipezal" - local histórico que desde 1885 servia de referência para tropeiros e mascates - deu lugar à estação inaugurada em 1912. O local transformou-se em ponto estratégico para a chegada de imigrantes e o escoamento da produção cafeeira. Como é relevante que nossa população possa ter a exata noção desse patrimônio histórico preservado: é nossa história, é o resguardo de nosso desenvolvimento econômico.

Um grande legado e identidade: assim sendo, em 1913, o povoado foi batizado em sua homenagem. Esse legado ferroviário permitiu que Engenheiro Schmitt se tornasse a "Capital dos Doces Artesanais", uma herança cultural italiana, uma tradição que floresceu graças à infraestrutura da ferrovia.

O desafio da preservação: atualmente, o nome do engenheiro simboliza nossa identidade local e memória ferroviária. Mas fica a pergunta: como cuidar e preservar esse patrimônio, incluindo as duas estações e o trecho ferroviário do Trem Caipira que Engenheiro Schmitt por muitos anos trafegou? Estamos falando não somente de patrimônio material, mas, como também, de um grande e significativo patrimônio imaterial a cada viagem que o Trem Caipira realizava.

Este será o tema central das nossas vivências neste 6º episódio. Acompanhe!

Arlindo Lima

Turismólogo, ex-coordenador de Turismo da SEMDEC, ex-coordenador do Projeto Turístico Cultural Trem Caipira e ex-chefe de Trem.