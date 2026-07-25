Patrimônio nacional

O relatório mais recente de Avaliação da Estabilidade do Sistema Financeiro (FSSA), elaborado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em parceria com o Banco Mundial, traz um reconhecimento importante ao Brasil. O documento aponta o Pix como um dos principais responsáveis pela transformação do sistema financeiro nacional, destacando sua contribuição para a inclusão financeira, o aumento da concorrência entre instituições e a aceleração da digitalização dos serviços bancários.

O elogio de um organismo internacional dessa relevância confirma aquilo que milhões de brasileiros experimentam diariamente. Em poucos anos, o Pix revolucionou a forma de pagar, receber e movimentar dinheiro, reduzindo custos, ampliando o acesso aos serviços financeiros e estimulando a inovação. Trata-se de uma política pública que se tornou referência mundial.

O relatório faz um alerta oportuno. O sucesso do sistema exige que o Banco Central disponha de estrutura adequada para supervisioná-lo, investir em segurança cibernética, combater fraudes e acompanhar a rápida evolução tecnológica. O fortalecimento institucional recomendado pelo FMI deve ser entendido como uma medida para proteger um patrimônio que hoje pertence à sociedade brasileira.

Patrimônio, aliás, é a palavra mais apropriada para definir o Pix. Desenvolvido no Brasil, por técnicos brasileiros e para atender às necessidades do País, o sistema tornou-se um ativo estratégico da economia nacional. Sua preservação e seu aperfeiçoamento permanente interessam a consumidores, empresas, empreendedores e ao próprio Estado.

Esse processo, porém, deve ocorrer sempre dentro dos princípios da soberania e da legalidade, e sem arroubos de natureza ideológica. As decisões sobre o futuro do Pix cabem às instituições brasileiras, respeitando o ordenamento jurídico e a autonomia do País para definir suas políticas públicas.

O Brasil acertou ao criar o Pix e continua acertando ao expandir suas funcionalidades. O desafio é garantir que esse instrumento permaneça seguro, eficiente e confiável. O reconhecimento deve servir de estímulo para investir ainda mais em sua evolução, preservando um sistema que já faz parte da vida dos brasileiros e representa um dos maiores exemplos da capacidade nacional de inovar em benefício do interesse público.