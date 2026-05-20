Pátria amada, livre e soberana

Em um mundo cada vez mais marcado por disputas econômicas, guerras comerciais e conflitos geopolíticos, as grandes potências buscam reafirmar sua supremacia sobre as demais nações. Os Estados Unidos, por exemplo, têm endurecido sua atuação internacional impondo sanções, sobretaxações e pressionando países econômica e politicamente, especialmente aqueles mais frágeis e dependentes.

Nesse cenário desafiador, o Brasil tem demonstrado firmeza na defesa de sua soberania e de seu direito de decidir os próprios caminhos. Mesmo diante das pressões externas, o país vem buscando preservar sua independência econômica, fortalecer suas relações comerciais e garantir liberdade para crescer e se desenvolver.

Os últimos anos foram difíceis para praticamente todas as nações. Pandemias, guerras fiscais, crises econômicas, desastres naturais e instabilidades internacionais afetaram mercados e populações em todo o planeta. Ainda assim, o Brasil conseguiu atravessar essas turbulências com equilíbrio, sabedoria e capacidade de negociação.

O país soube enfrentar as sobretaxações impostas por grandes importadores sem abrir mão de seus interesses estratégicos. A força do agronegócio, da indústria e da produção nacional garantiu resultados positivos na balança comercial e reforçou a presença brasileira no cenário internacional.

Outro fator importante é a relativa independência energética conquistada pelo Brasil, o que reduz vulnerabilidades externas e dá maior segurança econômica ao país. Soma-se a isso uma inflação mais controlada, níveis baixos de desemprego e um mercado consumidor forte, sustentado por uma população grande, trabalhadora e predominantemente jovem.

Naturalmente, ainda existem enormes desafios. Saúde pública, educação, segurança e desigualdade social continuam exigindo atenção permanente e investimentos consistentes. São problemas históricos que não se resolvem de forma imediata, mas podem ser enfrentados com planejamento, responsabilidade e união nacional.

O Brasil possui riquezas naturais incomparáveis, capacidade produtiva admirável e um povo resiliente, criativo e trabalhador. Quando acredita em si mesmo, o país mostra ao mundo sua força e sua capacidade de superação.

Mais do que nunca, é tempo de defender nossa soberania, valorizar nossas conquistas e fortalecer a confiança no futuro. Afinal, uma nação forte não se constrói apenas com riquezas materiais, mas principalmente com coragem, dignidade e esperança.

Daniel de Freitas

Empresário, ex-presidente da Acirp, Rio Preto.