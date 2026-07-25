Parabéns, Diário

“Noticiando ou comentando, nossa preocupação há de ser a verdade”. Com essas palavras, em 23 de julho de 1950, o Diário da Região começa a circular em Rio Preto. Ao completar 76 anos de circulação ininterrupta, o Diário segue firme e forte, noticiando os principais acontecimentos de nossa cidade e região.

Com uma trajetória construída por profissionais de diversas áreas, o Diário é referência nacional em jornalismo imparcial, investigativo e propositivo. E nada disso seria possível sem a condução impecável do jornalista Dr. Norberto Buzzini – homem de inquestionável dom e talento jornalístico e, por que não, empresarial.

Ao longo dessas mais de sete décadas de circulação, o Diário é testemunha do crescimento e do desenvolvimento de Rio Preto, hoje considerada uma das mais desejadas cidades do Brasil para se viver e investir.

O Diário soube, como poucos jornais impressos do Brasil, adaptar-se às mudanças tecnológicas, desde a migração do linotipo para o off-set; da máquina de escrever para os computadores; e do papel para as telas, sem perder a sua essência: ser um vigilante da nossa sociedade e, principalmente, dos políticos e dos poderes constituídos.

Como ex-secretário de Serviços Gerais, ex-presidente da Câmara e vereador de quinto mandato, sou testemunha do jornalismo produzido pelo Diário. Cobra quando tem de cobrar. Denuncia quando tem de denunciar. E elogia quando tem de elogiar, tendo como compromisso tão somente com seus leitores, assinantes e anunciantes.

A renovação do Diário não se deu apenas no meio, mas também no seu público, como mostrou reportagem desta quinta-feira (23/7). Sem perder a essência do impresso, o jornal soube atrair jovens leitores para suas plataformas digitais, seja por meio de aparelhos móveis ou redes sociais.

Num mundo marcado hoje por fake news, mentiras e desinformação, o Diário se revela um porto seguro em busca de informação séria, comprometida e checada, sempre dando voz a todos os atores envolvidos nos acontecimentos – sejam eles de que natureza for.

Finalizo esse artigo deixando meus sinceros cumprimentos à família Diário da Região e, em especial, ao dr. Norberto Buzzini e seus filhos Fabiano, Débora e Luciana, que herdaram o legado do pai e souberam dar sequência a um patrimônio de valor incalculável e inestimável para Rio Preto. Parabéns, Diário da Região, o maior jornal do interior do Brasil!

Paulo Pauléra

Vice-presidente da Câmara de São José do Rio Preto