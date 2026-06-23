Para coronelistas, posse de secretaria foi ‘gol de placa’ contra Edinho e Itamar
'Estrategistas' do Coronel Fábio falam em 'começo da virada' e apostam em anúncio de novo titular da Saúde como próximo passo
Não foram só os cortes nobres do típico churrasco argentino que concentraram a atenção do pequeno e seleto grupo que almoçou com o Coronel Fábio Candido (PL) numa churrascaria na Redentora na última sexta-feira, 19, após a posse de Cláudia Bassitt na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Entre uma garfada e outra, os comensais, escolhidos a dedo por Cláudia, dedicaram-se a uma avaliação política do oba-oba que mobilizou boa parte do PIB local. Ainda eufóricos, eles classificaram o evento como “um gol de placa do Coronel”.
A leitura, segundo a Coluna apurou, é de que o prefeito conseguiu, pela primeira vez, falar para um grupo historicamente ligado ao ex-prefeito Edinho Araújo (PRD), atual candidato a deputado federal, e que na última eleição municipal ocupou a trincheira “itamarista”, ou seja, fechou com o deputado estadual Itamar Borges (MDB). E os dois ainda são vistos pelos coronelistas como os principais adversários em 2028.
“É um grupo com o qual o Coronel nunca tinha conseguido falar. E ficou visível para nós que o discurso dele agradou”, disse um dos integrantes do almoço à Coluna. “Uma fala assertiva e que foi ao encontro do que eles pensam e defendem para a cidade”, completou a fonte.
Vale lembrar que os ocupantes da mesa são, salvo rara exceção, bolsonaristas convictos e que já olham o governo coronelista com certa simpatia ou condescendência.
Além do Coronel e de Cláudia Bassitt, estavam lá os irmãos da secretária, Allim Bassitt e Cristina Bassitt; a cunhada Lena Villa; a presidente do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina D’Amico; o presidente da Câmara, Luciano Julião (PL); o ex-titular da pasta Mário Welber; Liszt Abdalla, considerado o articulador do nome de Cláudia para o comando da Secretaria; a advogada Ligia Maura, além de Maíra Moraes, integrante do núcleo duro do governo.
Dado esse feedback, os estrategistas que fazem o gerenciamento de crise e a tentativa de reposição da imagem do governo acreditam que a posse de Cláudia Bassitt foi o “começo da virada”. A ideia, agora, é usar a mesma receita com o anúncio (e posse) do novo secretário de Saúde.
NOTAS
QUEM?
Ninguém no governo coronelista discorda de que a indicação do substituto de Rubem Bottas na Saúde deve ser feita com pompa e circunstância. E que seria ideal engatar uma mudança na outra, ou seja, aproveitar que a posse de Cláudia Bassitt na pasta de Desenvolvimento Econômico ainda está fresca. Mas aqui ainda falta o principal: um nome conceituado entre seus pares que se habilita a assumir o comando da pasta em meio aos efeitos e consequências do famigerado contrato com a Santa Casa de Casa Branca.
DOS SONHOS
Pelo menos três nomes que, em tese, agradam ao Coronel Fábio Candido (PL) figuram numa lista a ser “trabalhada”, inicialmente, pelos emissários do prefeito. O secretário dos sonhos, segundo a Coluna apurou, seria o diretor administrativo do Hospital de Base, Jorge Fares, que já respondeu também como diretor executivo da Funfarme. Mas, até agora, nenhuma abordagem foi feita.
OUTROS
Outra possibilidade, esta já “paquerada” por gente ligada ao Coronel, é a médica Amália Tieco, ex-diretora administrativa da Famerp. O ex-presidente da Unimed e vice na chapa de Itamar Borges em 2024, José Luís Crivellin, chegou a ser cogitado quando Bottas caiu em desgraça, mas exigiria um esforço concentrado de Eleuses Paiva (PSD) em duas frentes: convencer o próprio Crivellin, que ele (Eleuses) introduziu na seara da política eleitoral, e quebrar a desconfiança dos coronelistas.
POEIRA
Apesar da pressa do governo em dar o próximo passo, gente que aconselha o prefeito e circula com desenvoltura no meio médico defende que é preciso esperar a poeira de Casa Branca assentar antes de partir para qualquer convite. O tamanho do estrago produzido até aqui deixou a tribo do jaleco ressabiada. Afinal, não é todo dia que se vê ex-secretário da Saúde tendo bens bloqueados, como ocorreu com Bottas.
ARQUIVOU 1
O Conselho de Ética da Câmara de Rio Preto arquivou a representação da ex-secretária de Desenvolvimento Social Sandra Reis contra o vereador João Paulo Rillo (PT). Em reunião realizada no último dia 16 deste mês, o colegiado concluiu, por unanimidade, que a denúncia “não preenchia os requisitos mínimos exigidos para a abertura de um processo disciplinar”. Segundo a ata, os elementos apresentados não demonstraram, de forma objetiva e consistente, uma possível infração ético-parlamentar.
ARQUIVOU 2
A ex-secretária acusou o vereador de adotar uma postura agressiva e hostil contra ela em várias situações, interrompendo falas, elevando a voz, distorcendo declarações e fazendo acusações. Num boletim de ocorrência policial, ela apontou violência política contra mulher devido a posturas apontadas como machistas e misóginas. O Conselho entendeu que divergências políticas e manifestações de opinião, por si só, não caracterizam quebra de decoro parlamentar.
Emurb 1
O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), atendeu pedido de funcionários da Emurb e definiu reajuste salarial de 5,4%. Segundo o governo, cerca de 300 funcionários terão aumento a partir de agosto. Ficou estabelecido ainda o pagamento retroativo ao período de janeiro a julho, que será feito em quatro parcelas.
Emurb 2
Funcionários da empresa municipal se queixavam da falta de reajuste. Além de servidores da Emurb, participaram de reunião com o prefeito para tratar do assunto a presidente do Sindicato dos Servidores de Rio Preto, Sanny Lima Braga, e o diretor-presidente da Emurb, Gustavo Silva.
DE VOLTA
O empresário Alceu Germano Sestini voltou mesmo a marcar presença no meio político de Rio Preto depois de ao menos uma década distante dessa seara. Ele, que tem desfrutado de ótimas e discretas relações com o governo do Coronel Fábio Candido (PL), será homenageado pela Câmara com a concessão de um título de reconhecimento público. A iniciativa, do vereador Jean Dornelas (MDB), foi aprovada em votação secreta na semana passada.
Sucupira é aqui...
Na ânsia por pautas positivas, o governo do Coronel Fábio Candido (PL) se mobilizou na manhã desta segunda-feira, 22, em torno da inauguração dos totens que sinalizam os pontos de embarque e desembarque destinados a transporte por aplicativos em locais estratégicos da cidade. A medida, que busca organizar o fluxo de veículos e facilitar o acesso dos passageiros, é de inegável importância. Mas a cena em que o prefeito, o secretário de Trânsito, Ederson Pinha, e o presidente da Câmara, Luciano Julião (PL), dentre outras autoridades, aparecem aplaudindo um poste amarelo com detalhes verdes fincado na calçada é impagável. Remissão imediata à inesquecível Sucupira criada por Dias Gomes na novela “O Bem Amado”, onde o prefeito, Odorico Paraguaçu, protagonizava situações hilárias com o intuito de alardear seus feitos e tinha como fixação inaugurar o novo cemitério. Mais Sucupira do que bater palma para poste, impossível. E se você, caro leitor, tem menos de meio século de vida e não conheceu Odorico Paraguaçu, vá no YouTube. Vale a diversão...