Para coronelistas, posse de secretaria foi ‘gol de placa’ contra Edinho e Itamar

QUEM?

Ninguém no governo coronelista discorda de que a indicação do substituto de Rubem Bottas na Saúde deve ser feita com pompa e circunstância. E que seria ideal engatar uma mudança na outra, ou seja, aproveitar que a posse de Cláudia Bassitt na pasta de Desenvolvimento Econômico ainda está fresca. Mas aqui ainda falta o principal: um nome conceituado entre seus pares que se habilita a assumir o comando da pasta em meio aos efeitos e consequências do famigerado contrato com a Santa Casa de Casa Branca.

DOS SONHOS

Pelo menos três nomes que, em tese, agradam ao Coronel Fábio Candido (PL) figuram numa lista a ser “trabalhada”, inicialmente, pelos emissários do prefeito. O secretário dos sonhos, segundo a Coluna apurou, seria o diretor administrativo do Hospital de Base, Jorge Fares, que já respondeu também como diretor executivo da Funfarme. Mas, até agora, nenhuma abordagem foi feita.

OUTROS

Outra possibilidade, esta já “paquerada” por gente ligada ao Coronel, é a médica Amália Tieco, ex-diretora administrativa da Famerp. O ex-presidente da Unimed e vice na chapa de Itamar Borges em 2024, José Luís Crivellin, chegou a ser cogitado quando Bottas caiu em desgraça, mas exigiria um esforço concentrado de Eleuses Paiva (PSD) em duas frentes: convencer o próprio Crivellin, que ele (Eleuses) introduziu na seara da política eleitoral, e quebrar a desconfiança dos coronelistas.

POEIRA

Apesar da pressa do governo em dar o próximo passo, gente que aconselha o prefeito e circula com desenvoltura no meio médico defende que é preciso esperar a poeira de Casa Branca assentar antes de partir para qualquer convite. O tamanho do estrago produzido até aqui deixou a tribo do jaleco ressabiada. Afinal, não é todo dia que se vê ex-secretário da Saúde tendo bens bloqueados, como ocorreu com Bottas.

ARQUIVOU 1

O Conselho de Ética da Câmara de Rio Preto arquivou a representação da ex-secretária de Desenvolvimento Social Sandra Reis contra o vereador João Paulo Rillo (PT). Em reunião realizada no último dia 16 deste mês, o colegiado concluiu, por unanimidade, que a denúncia “não preenchia os requisitos mínimos exigidos para a abertura de um processo disciplinar”. Segundo a ata, os elementos apresentados não demonstraram, de forma objetiva e consistente, uma possível infração ético-parlamentar.

ARQUIVOU 2

A ex-secretária acusou o vereador de adotar uma postura agressiva e hostil contra ela em várias situações, interrompendo falas, elevando a voz, distorcendo declarações e fazendo acusações. Num boletim de ocorrência policial, ela apontou violência política contra mulher devido a posturas apontadas como machistas e misóginas. O Conselho entendeu que divergências políticas e manifestações de opinião, por si só, não caracterizam quebra de decoro parlamentar.

Emurb 1

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), atendeu pedido de funcionários da Emurb e definiu reajuste salarial de 5,4%. Segundo o governo, cerca de 300 funcionários terão aumento a partir de agosto. Ficou estabelecido ainda o pagamento retroativo ao período de janeiro a julho, que será feito em quatro parcelas.

Emurb 2

Funcionários da empresa municipal se queixavam da falta de reajuste. Além de servidores da Emurb, participaram de reunião com o prefeito para tratar do assunto a presidente do Sindicato dos Servidores de Rio Preto, Sanny Lima Braga, e o diretor-presidente da Emurb, Gustavo Silva.

DE VOLTA

O empresário Alceu Germano Sestini voltou mesmo a marcar presença no meio político de Rio Preto depois de ao menos uma década distante dessa seara. Ele, que tem desfrutado de ótimas e discretas relações com o governo do Coronel Fábio Candido (PL), será homenageado pela Câmara com a concessão de um título de reconhecimento público. A iniciativa, do vereador Jean Dornelas (MDB), foi aprovada em votação secreta na semana passada.