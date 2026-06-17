Sobre a notícia "Corpo de padre que morreu na Ucrânia chega a Rio Preto para despedida", louvamos a Deus pela vida e missão do Padre Robson e por ter sido testemunha até o fim na Ucrânia, aonde Deus o chamou para ser presbítero e missionário! Nossas orações aos seus pais, Osnir e Cleuza!

Padre Marquinhos, via Instagram

Corrupção

Sobre a reportagem "Gaeco aponta ‘escala de produção’ em suposto esquema de desvios em Catanduva", é a prova de que político corrupto não é exclusividade apenas de um lado. Mas o eleitor neste país virou tudo militante, políticos fazem o que querem e ainda são reeleitos por conta de ideologia e alienação da população.

Marcelo Bazzo, via Instagram

Luto-1

Sobre a notícia "Motoristas de app divulgam carta de protesto e organizam cortejo de trabalhador morto", é muito triste e revoltante o que fizeram com o meu cunhado. Ele saiu de casa para trabalhar, como fazia todos os dias, e teve sua vida interrompida de forma brutal. A dor da perda é imensa e a revolta toma conta do coração diante de tanta violência. Que Deus faça justiça, conforte nossa família e nos dê forças para enfrentar esse momento tão difícil.

Maria Angelica Silva, via Instagram

Luto-2

Eu fiquei tão sentida ao saber... eu já tive oportunidade de ter uma corrida aceita por ele, um cara de alma mansa, leve, temente a Deus. Conversamos tranquilamente durante todo o trajeto. Uma educação... que Deus conforte sua esposa e suas filhas. Descansa em Deus. Lamentável.

Juliana F. Costa, via Instagram

Aeroporto

Sobre a notícia "Anac estica internacionalização do Aeroporto para atender o Mirassol", o Aeroporto de Rio Preto tem mais movimento do que o de Ribeirão Preto. Está atrás de Viracopos! Merece internacionalização.

Donizete Simioni, via Facebook