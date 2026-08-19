Os pés que conquistam e os pés que sofrem

Imagine um soldado dentro de uma trincheira. É noite. A chuva não dá trégua. A lama chega aos tornozelos, o frio atravessa a roupa e enormes ratos passam entre mochilas, armas e homens exaustos. Ele olha para o relógio de pulso. Talvez ainda acredite que aquela guerra terminará logo e que poderá voltar para casa. Mas o tempo passa. Ali, o relógio não marca apenas horas: marca a distância entre o homem que ele era e aquele que a guerra está transformando.

A Primeira Guerra Mundial foi resultado de décadas de tensões acumuladas na Europa: nacionalismos, rivalidades entre potências, disputas imperialistas, alianças militares e uma intensa corrida armamentista. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, acendeu o estopim. Em pouco tempo, milhões de homens foram enviados para uma guerra que se tornaria uma das maiores tragédias do século XX. Nas trincheiras, porém, o inimigo não era apenas o soldado do outro lado. Era também a lama, a fome, os ratos, as doenças, o frio e a umidade.

Foi nesse ambiente que surgiu o chamado “pé de trincheira”. Os pés permaneciam durante horas ou dias dentro de botas molhadas e em contato com o frio. O organismo reagia contraindo os vasos sanguíneos, reduzindo a circulação para preservar o calor do corpo. A falta prolongada de irrigação prejudicava os tecidos. Surgiam dormência, palidez, dor, inchaço e bolhas. Em casos graves, podiam ocorrer infecções, necrose e gangrena, levando até à amputação. Mas talvez a maior mutilação não fosse visível: para muitos homens, perder os pés significava perder autonomia, trabalho, planos e a possibilidade de continuar caminhando em direção aos sonhos.

É aqui que os pés ganham uma dimensão que ultrapassa a anatomia. Na simbologia bíblica, eles aparecem associados ao caminho, à missão e à conquista. Em Josué 1:3, Deus diz: “Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado”. Em Romanos 10:15, encontramos a imagem dos “pés dos que anunciam as boas-novas”. Não significa que a Bíblia ensine que um homem perde sua autoridade ao perder os pés; essa é uma leitura simbólica. Mas a imagem é poderosa: pés representam movimento, direção e a capacidade de avançar.

Os soldados foram para as trincheiras acreditando que marchariam rumo à vitória. Muitos, porém, tiveram seus caminhos interrompidos pela lama e pela guerra. Alguns perderam os pés; outros perderam a juventude, os sonhos e a própria vida. A guerra não destruiu somente corpos. Destruiu futuros.

Talvez essa seja a grande imagem escondida nos pés de trincheira: quando um homem perde a capacidade de caminhar, não perde apenas uma parte do corpo. Pode perder o caminho que imaginava percorrer. E é justamente por isso que os pés, tão pequenos diante da grandeza de uma guerra, podem contar uma das maiores histórias sobre autoridade, conquista, sofrimento e esperança.

Tiago Cesar Miguel Kapp

Empresário e estudante universitário - Olímpia-SP