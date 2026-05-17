Os 106 anos do Automóvel Clube

O Rio Preto Automóvel Clube foi fundado em 13 de maio de 1920. A primeira sede própria foi construída pelo construtor Jesus Villanova, na esquina da rua Antônio Olympio (hoje Voluntários de São Paulo) com a rua Silva Jardim, no Centro de Rio Preto. Inaugurada no Reveillon de 1925, a sede promoveu os mais importantes acontecimentos da cidade, por décadas.

Em 1934, na administração do presidente Mário Valadão Furquim, o clube adquiriu a área para a construção da sua praça de esportes, onde hoje é a esquina da avenida Andaló com a avenida da Saudade. Primeiramente, a sede funcionava como uma espécie de Clube de Campo do clube, contendo somente a praça de esportes, com a imponente piscina olímpica, quadras de tênis e, posteriormente, de basquete e futebol de salão.

O sonho de transferir a sede do clube para a sede de campo começou a tomar corpo da gestão do presidente Luiz Duarte Silva, em 1956, tendo como construtor responsável Constantino Cherubini. Em 1961, mesmo com a sede em construção, o clube já começou a promover ali seus eventos sociais. O primeiro foi o Baile de Debutantes, de 1961.

As obras da nova sede se arrastaram até 26 de março de 1967, quando oficialmente a nova sede social foi entregue ao seu quadro associativo. O prédio original tinha dois andares. O terceiro pavimento, onde hoje funciona o restaurante panorâmico, foi construído posteriormente, entre as décadas de 1970 e 1980.

Em 2020, o clube não pode comemorar o seu centenário devido a pandemia da Covid-19. Era uma data muito esperada por todos, principalmente até para homenagear a grande comemoração do cinquentenário do clube, que aconteceu num sábado, de 16 de maio de 1970. Naquela ocasião vieram os maiores artistas da época, entre eles Elis Regina, que fez um show inesquecível.

O “clube da elite” parou toda imprensa da cidade para noticiar seu aniversário. Os sócios, ex-presidentes e convidados, devidamente trajados de “smoking” (inclusive os funcionários do clube), foram recebidos pelos lanceiros de gala e a Banda da Força Pública do Estado. O baile foi conduzido pelo famoso conjunto de Luiz Loy e suas “lady-crooners” e Violinos do Rio, que deram um show à parte, percorrendo as mesas do salão.

Para as comemorações, a diretoria encomendou um enorme painel de azulejos do pintor, desenhista gráfico e muralista italiano Bramante Buffoni (1912-1989), que produziu diversas obras icônicas na cidade de São Paulo, entre elas o piso geométrico da histórica Galeria do Rock. O projeto foi executado por Bianca Maria e até hoje estão estampados na fachada da sede.